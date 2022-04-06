Мадрид, , 13:45 — REGNUM Решение властей Испании выслать 27 российских дипломатов является недружественным шагом. Об этом 6 апреля заявил посол РФ в Мадриде Юрий Корчагин.

Испания Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я понимаю это как недружественное решение», — сказал посол.

Он подчеркнул, что в министерстве иностранных дел Испании не смогли объяснить, на чём основано решение о высылке дипломатов.

Ранее Корчагин заявил, что был вызван в МИД Испании, где ему сообщили о решении выслать 27 человек, работающих в российском диппредставительстве РФ.