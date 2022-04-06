Санкт-Петербург, , 13:54 — REGNUM Эксперты Российской академии художеств (РАХ) в Москве одобрили проект мемориала «Мирным жителям Советского Союза, погибшим в ходе Великой Отечественной войны», который будет установлен в Гатчинском районе Ленинградской области. Об этом 6 апреля сообщили в пресс-службе областной администрации.

Проект мемориала «Мирным жителям Советского Союза, погибшим в ходе Великой Отечественной войны» в Ленобласти Lenobl.ru

На сегодняшний день академики поддержали основную идею монумента. Эксперты РАХ подчеркнули, что это должен быть мемориал, полный трагизма и сопереживания жертвам геноцида мирного населения.

«Мне кажется, что основная мысль реализована и получила отражение в этом проекте. «Знак качества» этому проекту мы получили сегодня, такая поддержка очень дорога для нас. Я думаю, что Российское военно-историческое общество вместе с Российским историческим обществом и руководством Ленинградской области достойно реализуют этот проект, и 22 июня 2023 года состоится открытие», ― сказал заместитель Председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко.

Авторами проекта мемориала выступают скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин. В основе мемориала ― стела, на вершине которой расположена фигура матери с детьми ― семья, которую нацисты выгнали из дома. Это аллегория образа Родины-Матери, которая готова до последнего защищать своих детей.

Центральная стела опоясана двумя пилонами, символизирующими вихри войны, которые закружили людей. В оформлении пилонов отражены образы стариков, женщин и детей, обреченных нацистами на смерть. Над ними ― души невинно убиенных, которые устремляются в бессмертие.

По замыслу авторов, у подножия мемориала будет зажжен Вечный огонь. А в оформлении пилонов предусмотрят небольшие окна, где каждый желающий сможет зажечь Свечу Памяти.

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Напомним, с инициативой создания Мемориального комплекса в декабре 2020 года выступили Российское военно-историческое и Российское историческое общества. Идея была поддержана президентом РФ Владимиром Путиным. Мемориал планируется установить в Гатчинском районе, поблизости от федеральной автомобильной трассы Р-23, ведущей из Санкт-Петербурга через Псков к границе с Белоруссией. В годы Великой Отечественной войны здесь располагались многочисленные лагеря для военнопленных и концентрационные лагеря для мирного населения. За период немецкой оккупации в них погибло свыше 80 тыс. мирных жителей, в том числе детей.

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