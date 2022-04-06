Мосул, Ирак, , 13:46 — REGNUM Службы безопасности Ирака задержали членов «спящей ячейки» террористической группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), планировавших совершить теракт. Об этом 6 апреля сообщает Al-Sumariya.

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По данным журналистов, пятеро террористов были задержаны в провинциях Нейнава и Аль-Анбар.

Отмечается, что у захваченных боевиков было изъято огнестрельное оружие, а также пояса смертников. Арестованные радикалы планировали совершить серию нападений, направленных против мирных жителей и солдат иракской армии.