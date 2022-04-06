Москва, , 13:42 — REGNUM Дефолтная ситуация для России может быть организована разве что искусственно. Об этом 6 апреля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«По деталям лучше обращаться в Центробанк, но ещё раз повторяю: Россия обладает всеми необходимыми ресурсами для обслуживания своих долгов», — заявил Песков.

«Значительные суммы наших резервов заблокированы в зарубежных государствах, поэтому если эта блокировка будет продолжаться и из заблокированных сумм также будут блокироваться и эти переводы для обслуживания долгов, то они будут обслуживаться в рублях. Если это невозможно, то теоретически, конечно, может быть организована какая-то дефолтная ситуация, но это чисто искусственная дефолтная ситуация. То есть никаких оснований для реального дефолта нет. Нет и даже рядом», — указал он.