Москва, 6 апреля, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с коллегой из Сербии Александром Вучичем. Об этом 6 апреля сообщает сайт президента России.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Александром Вучичем

Путин поздравил Вучича с убедительной победой на президентских выборах, а также с успехом его партии на внеочередных парламентских выборах. Стороны подтвердили настрой на дальнейшее развитие партнёрства между двумя странами, расширение торгово-экономических связей, в том числе в энергетической сфере.

Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам, в том числе по ситуации в Косово. Путин проинформировал Вучича о ходе российско-украинских переговоров.