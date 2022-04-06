Афины , 6 апреля, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Высылка российских дипломатов из Греции будет иметь негативные последствия для двусторонних отношений. Об этом заявили в посольстве России в Афинах 6 марта.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Греция

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Дипломаты подчеркнули, что такие действия являются «конфронтационных шагом», не имеющим под собой никаких оснований.

«Со своей стороны выразили решительный протест против такого безосновательного конфронтационного шага, направленного на дальнейшее разрушение всего комплекса наших двусторонних отношений», — указали в димпредставительстве.

Также в посольстве заверили, что эти действия не останутся без последствий, пишет РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля посол России в Греции Андрей Маслов был приглашён в МИД Греции, где ему сообщили о решении Афин объявить персона нон грата 12 сотрудников посольства и генерального консульства в Салониках.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия примет ответные меры в связи с решением Греции объявить 12 российских дипломатов персонами нон грата.

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