Гватемала, 6 апреля, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Гражданские организации Гватемалы, общества коренных народов и крестьян начинают 6 апреля двухдневные забастовки, направленные против коррупции, а также всеобщего роста цен. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Гватемалы

Протестующие собираются перед зданием Верховного суда, где сегодня пройдёт собрание комиссии по выборам генерального прокурора и главы общественного министерства. Протестующие недовольны присутствием в государственном аппарате Марии Консуэло Поррас, гватемальского юриста, в отношении прозрачности действий которой имеется ряд вопросов.

В заявлении с призывом к забастовке, опубликованном рядом общественных организаций, говорится о «смерти демократии» и необходимости остановить кражу ресурсов народа. Демонстранты требуют прекратить систематическое насилие со стороны государства, а также исключить из числа кандидатов на роль генерального прокурора нескольких чиновников, которые, по мнению гватемальцев, заинтересованы лишь в защите привилегий бизнесменов и олигархов.