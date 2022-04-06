Гватемала протестует против коррупции
Гватемала, 6 апреля, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Гражданские организации Гватемалы, общества коренных народов и крестьян начинают 6 апреля двухдневные забастовки, направленные против коррупции, а также всеобщего роста цен. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.
Протестующие собираются перед зданием Верховного суда, где сегодня пройдёт собрание комиссии по выборам генерального прокурора и главы общественного министерства. Протестующие недовольны присутствием в государственном аппарате Марии Консуэло Поррас, гватемальского юриста, в отношении прозрачности действий которой имеется ряд вопросов.
В заявлении с призывом к забастовке, опубликованном рядом общественных организаций, говорится о «смерти демократии» и необходимости остановить кражу ресурсов народа. Демонстранты требуют прекратить систематическое насилие со стороны государства, а также исключить из числа кандидатов на роль генерального прокурора нескольких чиновников, которые, по мнению гватемальцев, заинтересованы лишь в защите привилегий бизнесменов и олигархов.