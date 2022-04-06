Донецк, , 13:55 — REGNUM Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин встретился с российскими чиновниками, которые доставили в республику партию гуманитарной помощи. Об этом Пушилин написал 6 апреля в своём телеграм-канале.

Денис Пушилин Andrew Butko

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Он отметил, что различные общины и диаспоры в России собрали более чем 200 тонн гуманитарной помощи. Первую партию сопроводили в ДНР руководитель Федерального агентства по делам национальностей РФ Игорь Баринов, представитель агентства Айказ Микаелян, директор ФГБУ «Дом народов России» Анна Полежаева, директор консорциума «Русэкспорт» Дмитрий Исаенко.

«Каждый гость приехал к нам с предложениями о совместных проектах, планами развития сотрудничества и организации отдыха наших детей», — сообщил Пушилин.

Он добавил, что после встречи поехал вместе с представителями России в Мариуполь, чтобы лично доставить гуманитарную помощь жителям города.

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