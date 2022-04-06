Уфа, , 13:51 — REGNUM Клинический институт неврологии и реабилитации намерены создать в Башкирии. Об этом 6 апреля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Поликлиника Mos.ru

Сообщается, что межрегиональный центр высокотехнологичной медицинской помощи намерены открыть в Уфе в районе Зеленая Роща, в результате будут созданы 94 новых рабочих места. Соответствующий инвестиционный проект был включен в печень приоритетных в Башкирии.

«Для правительства Башкирии работа по обеспечению доступности медицинских и социальных услуг населению является приоритетной. Создание центра имеет важное социально-экономическое значение, там будет оказываться высококвалифицированная медицинская и реабилитационная помощь как трудоспособному населению, так и инвалидам», — приводит пресс-служба слова первого заместителя премьер-министра правительства Башкирии — министра экономического развития и инвестиционной политики региона Рустама Муратова.

Сообщается, что на реализацию данного проекта необходимо направить 790 млн рублей.

Отмечается, что в Башкирии около 81% нуждающихся среди взрослого населения охвачены реабилитационной медицинской помощью в условиях медорганизаций.

«То есть более 19% взрослого населения, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию, бытовой, общественной, профессиональной и иной деятельности, не охвачены помощью и являются потенциальными получателями медико-социальной реабилитации по профилю создаваемого центра. Реализация проекта позволит инвалидам старше 18 лет получать реабилитационные услуги, и это станет большим шагом в повышении качества жизни взрослых инвалидов», — приводит пресс-служба слова министра семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Ленары Ивановой.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии открыли клинико-диагностический инфекционный центр.