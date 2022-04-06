Рубцовск, Алтайский край, , 13:40 — REGNUM СУ СК России по Алтайскому краю известил о проведении доследственной проверки по факту обрушения части кирпичной кладки стены жилого дома в городе Рубцовске. Подробности 6 апреля сообщает телеграм-канал надзорного ведомства.

22-04-06 17.35.22 СКР

Предварительно установлено, что 6 апреля 2022 года произошло разрушение части кирпичной кладки стены двухэтажного аварийного жилого дома. Никто из жителей дома не пострадал.

В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, в чьи обязанности входят вопросы расселения людей из аварийного жилого фонда. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта 2021 года труба Барнаульской ТЭЦ-2 обрушилось по причине своей ветхости и недостатков в проектировании.

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