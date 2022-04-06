Вологда, 6 апреля, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Фермер из Вологодского района Вологодской области Александр Механиков разводит коров и быков элитной породы герефорд. Об этом 6 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Корова». реж. Александр Петров. 1989. СССР Корова

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Специализированная мясная порода дает высокую окупаемость корма и растет быстрее, чем телята молочных пород. Ее прирост составляет 1,5−2 кг ежедневно.

Также в фермерском хозяйстве разводят овец Романовской породы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что так называемое «антисанкционное» меню запустил в одном из кафе Салехарда местный предприниматель Руслан Байрамов.