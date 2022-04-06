Красноярск, , 13:39 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались восемь пациентов с коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 6 апреля в федеральном оперативном штабе.

Больничная койка Jo Naylor

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За весь период пандемии в Красноярском крае жертвами коронавирусной инфекции стали 10 630 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 189 носителей коронавируса, выздоровел 171 человек.

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