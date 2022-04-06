Москва, , 13:38 — REGNUM Программа Соединённых Штатов Америки по биологическим лабораториям непрозрачна. Об этом сегодня, 6 апреля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, данная программа по биолабораториям, которую разрабатывают США, хорошо известна.

«Но к этой программе очень много вопросов. Причем не только у России, но и у других стран мира», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, вокруг России и Белоруссии создана целая сеть биологических лабораторий, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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