Песков: программа США по биолабораториям непрозрачна
Москва, 6 апреля, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Программа Соединённых Штатов Америки по биологическим лабораториям непрозрачна. Об этом сегодня, 6 апреля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Иван Шилов ИА REGNUM
США
По его словам, данная программа по биолабораториям, которую разрабатывают США, хорошо известна.
«Но к этой программе очень много вопросов. Причем не только у России, но и у других стран мира», — подчеркнул Песков.
Как сообщало ИА REGNUM, вокруг России и Белоруссии создана целая сеть биологических лабораторий, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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