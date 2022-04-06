Москва, , 13:37 — REGNUM Совет директоров АО Кавказ. РФ — института развития Северо-Кавказского федерального округа возглавил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. Его избрал новый состав совета директоров, обновленный в марте 2022 года, сообщила 6 апреля пресс-служба ОА Кавказ.РФ.

Александр Новак Minenergo.gov.ru

Среди членов совета в том числе глава Минприроды РФ Александр Козлов, первый заместитель главы Минфина Леонид Горнин, заместитель главы Минэкономразвития Сергей Назаров, заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин, руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, зампред ВЭБа Даниил Алгульян, заместитель полпреда президента РФ в СКФО Владимир Надыкто.

Помимо этих чиновников, в совет директоров вошли генеральный директор Кавказ. РФ Хасан Тимижев и первый заместитель гендиректора РФПИ Анатолий Браверман.

Напомним, Александр Новак курирует в правительстве РФ Северный Кавказ. По его мнению, высокий уровень экспертности вошедших в состав совета директоров АО Кавказ. РФ должностных лиц поможет компании «стать более устойчивой в новых экономических реалиях». Он также отметил, что основная задача компании заключается «в дальнейшем развитии инфраструктуры и росте туристической привлекательности СКФО».