Санкт-Петербург, , 14:15 — REGNUM В Санкт-Петербурге на сегодняшний день более 300 детей находятся в пагубной зависимости от наркотиков и алкоголя. Такой статистикой поделилась 6 апреля уполномоченный по правам ребёнка в Петербурге Анна Митянина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Подростки без моральных принципов Цитата из х/ф «Все умрут, а я останусь». Реж. Валерия Гай Германика. 2008. Россия

Большая часть тех, кто постоянно принимает наркотики и алкоголь, прежде всего несовершеннолетние в возрасте от 15 до 17 лет, таких 277 человек.

Необходимо проводить профилактические мероприятия по обнаружению зависимости у подростков. Однако ситуацию осложняет появление синтетических наркотиков, которые влияют на организм ребёнка так, что родители, не будучи специалистами в этой сфере, не смогут обнаружить это. Также изменения могут не заметить учителя и педагоги.

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