Симферополь, , 13:35 — REGNUM Владимир Жириновский внёс огромный вклад в развитие России, а многие его политические прогнозы стали настоящими пророчествами. Об этом написал глава Республики Крым Сергей Аксёнов 6 апреля.

Владимир Жириновский Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Один из самых ярких, авторитетных и последовательных политиков России, он внес огромный вклад в развитие нашей страны, в утверждение в обществе патриотических ценностей», — написал Аксёнов.

Он подчеркнул, что в основе всех действий Жириновского всегда лежала большая любовь к России и её народу.

«Многие политические прогнозы Владимира Вольфовича стали настоящими пророчествами. Это касается судеб Крыма, Украины, многих геополитических процессов. Жириновский решительно поддержал Крымскую весну, много сделал для реализации важных для нашей республики инициатив», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля стало известно о смерти лидера ЛДПР, главы фракции партии в Госдуме Владимира Жириновского.