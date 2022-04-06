Москва, , 13:31 — REGNUM Любые параметры первомайских акций и демонстраций можно заранее согласовать с городскими властями. Об этом 6 апреля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности выйти с традиционным лозунгом «Мир! Труд! Май!»

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Вы имеете в виду первомайские акции и демонстрации? Смотрите, ведь они должны быть заранее согласованы. И заранее согласованы с городскими властями в соответствии с нашим законодательством. И при подаче заявки как раз все параметры можно будет уточнить у городских властей», — заявил Песков.