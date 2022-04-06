Сантьяго, , 13:45 — REGNUM Правительство Чили объявило дату референдума о принятии или отклонении проекта новой конституции Чили, подготовленного конституционным конвентом. Плебисцит состоится 4 сентября 2022 года. Об этом сообщает новостное агентство El Universal.

Флаг Чили Pixabay.com

Конституционный конвент начал свою работу 4 июля 2021 года, он должен был завершить свою работу и представить окончательный текст новой конституции спустя девять месяцев. Однако конвент запросил продлить сроки ещё на три месяца. Таким образом, окончательный проект будет представлен 5 июля 2022 года.

Ещё два месяца потребуется для того, чтобы граждане Чили смогли изучить и проанализировать текст. При положительных исходах голосования новый высший закон вступит в силу, а при отрицательных страна сохранит действующую конституцию Пиночета.

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