Пхеньян, 6 апреля, 2022, 13:29 — ИА Регнум. В КНДР продолжаются работы по демонтажу отеля Хэгымган, расположенного в горах Кымган. Об этом сообщает радио «Голос Америки» (СМИ-иностранный агент), ссылаясь на спутниковые снимки американской компании Planet Labs от 5 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM КНДР

Анализ снимков показал, что на пристани перед зданием отеля расположены предметы, по форме напоминающие строительные материалы. На расстоянии 700 метров от здания образовалась гора строительного мусора внушительных размеров.

Сообщается, что ранее подобных объектов на данном участке не было.

Известно, что на снимках от 1 апреля у здания был замечен строительный кран, который на следующий день был демонтирован.

Напомним, что в октябре 2019 года северокорейский лидер Ким Чен Ын призвал снести объекты, построенные Южной Кореей на курорте Кымган. Однако в январе 2020 года Пхеньян уведомил Сеул о переносе сноса из-за пандемии коронавируса.