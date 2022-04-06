Иркутск, 6 апреля, 2022, 13:27 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Иркутской области известило о возбуждении головного дела по факту безвестного исчезновения 4-летнего ребенка. Об этом 6 апреля сообщает телеграм-канал надзорного ведомства. Речь идёт о признаках преступления предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего, а равно сопряженное с похищением человека»).

Rosphoto.com Байкал

По версии следствия, летом 2020 года бывший супруг матери малолетнего мальчика забрал его, якобы для поездки на Байкал. С тех пор о месте нахождения ребенка ничего не известно.

В период с декабря 2021 по февраль 2022 года отцом на электронную почту правоохранительных органов отправлялись видеоизображения ребенка в домашней обстановке. Мужчина просил прекратить розыск. О своем местонахождении не сообщал.

Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего, отрабатываются всевозможные версии, поиски ребенка не приостанавливаются. Допрашиваются свидетели, проводится генетическая судебная экспертиза.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта в Иркутской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 110 УК РФ («Доведение до самоубийства путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего, совершенное в отношении несовершеннолетнего»): проверяются обстоятельства, побудившие 15-летнего подростка покинуть место жительства.

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