Москва, 6 апреля, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин 6 апреля работает в Кремле, у него запланирована встреча с главой Дагестана Сергеем Меликовым. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам.

President.e-dag.ru Сергей Меликов

Песков отметил, что у президента продолжаются внутренние рабочие встречи. Путин продолжает работу с руководством регионов, доклад ему представит глава Дагестана Меликов.

«Президент продолжает работу с главами регионов», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

6 апреля, добавил он, ожидаются несколько международных телефонных разговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России 6 апреля поздравил Всероссийскую государственную библиотеку иностранной литературы со 100-летием со дня создания.

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