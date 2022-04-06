Москва, , 13:27 — REGNUM Переговорный процесс между Украиной и Россией не сорван, несмотря на обвинения украинской стороны о происшествиях в городе Буча в адрес российских вооружённых сил. Об этом 6 апреля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Рабочий процесс продолжается. По-прежнему впереди достаточно большая дорога. Кроме того, наверняка вы также внимательно вчера слушали Лаврова, который сказал, что каждый раз возникает впечатление, что как только есть повод надеяться на какое-то пусть скромное продвижение, возникают какие-то обстоятельства, которые блокируют процесс. Так же, как было с этими инсценировками в Буче и так далее, что, конечно, способно просто сорвать переговорный процесс», — заявил Песков.

«Поэтому процесс рабочий продолжается, но идёт гораздо более вязко, чем нам хотелось бы. Конечно, мы хотели бы видеть большую динамику с украинской стороны», — указал он.