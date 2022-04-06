Красноярск, 6 апреля, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту изнасилования несовершеннолетней девочки расследуется в Красноярске (п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ — «Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста»). Об этом ИА REGNUM сообщили 6 апреля в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Pixabay.com Беременность

По данным следствия, в августе-сентябре 2021 года 15-летний подросток у себя дома «совершил добровольное половое сношение» с 11-летней девочкой. При этом мальчик знал о том, сколько девочке лет.

В результате юная красноярка забеременела. Этот факт выявили в ходе медицинского обследования девочки.

Подросток в ходе следствия признал вину в содеянном. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Башкирии мужчину осудили за совершение преступлений против половой неприкосновенности четверых несовершеннолетних.

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