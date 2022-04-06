Дженин, Палестина, 6 апреля, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Армия Израиля попыталась войти в город Дженин на севере Палестинской Автономии. Об этом сообщает информационное агентство Quds.

Иван Шилов ИА REGNUM ХАМАС

По данным журналистов, утром 6 апреля израильские военные были остановлены на въезде в город огнём из стрелкового оружия.

Отмечается, что огонь по военным открыли боевики одной из группировок. После перестрелки военные были вынуждены оставить район.

О пострадавших в результате столкновения не сообщалось.

Ранее местные СМИ сообщили о том, что израильская армия проводит масштабную антитеррористическую операцию на территории Палестинской автономии в ответ на убийства десяти человек.