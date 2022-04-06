Казань, 6 апреля, 2022, 13:28 — ИА Регнум. В столице Татарии 6 апреля открыли новое здание республиканского противотуберкулезного диспансера. Об этом сообщил глава республики Рустам Минниханов.

Рентген

В новом корпусе республиканского клинического противотуберкулезного диспансера установили оборудование, позволяющее полностью обследоваться за один день.

Стоимость проекта общей площадью 9,5 тыс. квадратных метров обошлась в 1,165 млрд рублей. Ежедневно диспансер может принять 680 посетителей.

«Благодаря нашим врачам, за последние 10 лет заболеваемость туберкулезом в республике снизилась на 53%, а смертность на 79%», — написал Минниханов в своем телеграм-канале.

Также, 6 апреля, открыли Нижне-Вязовскую врачебную амбулаторию ГАУЗ «Зеленодольская центральная районная больница, стоимость которой составила 44 млн рублей. Объект рассчитан на прием до 100 посетителей в день.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии за 2021 год выявили 912 новых случаев заболевания туберкулезом.

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