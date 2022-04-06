Пермь, 6 апреля, 2022, 13:25 — ИА Регнум. В Пермском крае за сутки, 5 апреля, госпитализированы 96 пациентов с коронавирусной инфекцией. Это на 10 больше, чем днем ранее, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В стационарах региона находятся 654 пермяка, из них 55 – в тяжелом состоянии. К аппаратам ИВЛ подключены 16 человек. Коечный фонд свободен на 23,5%.

Общее число выявленных заражений коронавирусом в Прикамье с начала пандемии достигло 361 658. За сутки проведено 3729 ПЦР-исследований. Выявлено 250 случаев заражения.