Кострома, , 13:23 — REGNUM Предприятие по производству детской одежды из Костромы «ОРБИ» на фоне антироссийских санкций расширяет ассортимент выпускаемой продукции и увеличивает ее производство. Об этом 6 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Таким образом производитель намерен занять ниши, которые освободились на российском рынке после ухода с него западных брендов.

При этом предприятие уже начало пошив детских коллекций осень-зима, а также школьной формы к будущему учебному году. Также компания уже ощутила повышенный спрос на свою продукцию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что отечественное производство продукции для стоматологии — элайнеров и абатментов — запустили в сети стоматологических клиник Саранска.