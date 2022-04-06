Уфа, 6 апреля, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Мокрый снег ожидается в Башкирии. Об этом 6 апреля сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Dtp-online-news.ru Гололед

Сообщается, что ночью и днем 7 апреля в республике ожидается мокрый снег, дождь. Ночью и утром в регионе возможен гололед, на некоторых участках дорог гололедица. Ночью порывы ветра в регионе могут достигать до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью может опуститься до — 3 °C, днем столбик термометра может подняться до +9°С.

Отмечается, что ночью и утром на автотрассах в Башкирии может произойти ухудшение видимости в осадках до 1000 метров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе наблюдается подтопление территорий талыми водами.