Белгород, , 13:27 — REGNUM В Белгородской области за последние сутки после лечения COVID-19 выписали 1 236 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 апреля в региональном оперативном штабе. В летальную статистику внесли три новые записи.

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С начала пандемии в Белгородской области коронавирус выявили у 127 535 человек. Выписаны после лечения 118 793 жителя, скончались от осложнений 2 175 пациентов.

Под наблюдением врачей в стационарах находятся 729 человек, получают амбулаторную помощь 5 838 белгородцев.

Двукратные прививки от COVID-19 сделали 993 608 человек, в целом на вакцинацию подано 1 089 078 заявок.

По данным федерального оперштаба, за минувшие сутки в ковид-госпитали поступили 50 новых пациентов.