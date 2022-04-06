Кабул, 6 апреля, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Причиной взрыва в кабульской мечети «Пуле-Хешти» стала ручная граната. Об этом заявил Халид Дзадран, представитель полицейского управления столицы Афганистана.

Ручная граната

По сообщению информационного агентства «Шафакна», очевидцы говорят, что взрыв произошёл в мечети, когда верующие совершали полуденную молитву.

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Министерство внутренних дел талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщает, что подозреваемый арестован, ведётся расследование.

На данный момент известно о шести пострадавших, их точное число устанавливается.