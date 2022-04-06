Париж, , 13:20 — REGNUM Национальная финансовая прокуратура Франции начала предварительное расследование по делу об отмывании налогов при отягчающих обстоятельствах после публикации сенатом доклада о широком использовании государством частных консалтинговых фирм и их «влиянии на государственную политику», сообщает Le Figaro.

Зал заседаний Франции Richard Ying et Tangui Morlier

В этом отчете комиссия cената обвинила французские подразделения фирмы McKinsey в оптимизации налогообложения, что они не платили корпоративный налог в период с 2011 по 2020 год.

Контракты, заключенные государством с консалтинговыми фирмами, такими как McKinsey, достигли рекордной суммы в более чем один миллиард евро в 2021 году.

Считается, что консалтинговым фирмам заплатили за консультации правительства по вопросам политики.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции позаботятся о детях, прибывших в страну с Украины.

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