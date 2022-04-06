Москва, , 13:20 — REGNUM Уход из жизни лидера ЛДПР Владимира Жириновского — удар для всей России, отметили во фракции в Госдуме.

Владимир Жириновский

«Сегодня после затяжной болезни скончался председатель ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский. Это удар для всей России, для армии его сторонников», — говорится в распространенном заявлении фракции.

Из жизни ушел без преувеличения великий человек, он вписал себя в историю нашей страны и всего мира, отмечают в партии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Жириновский скончался после продолжительной болезни, он был госпитализирован с COVID-19.

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