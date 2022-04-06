Лондон, , 13:18 — REGNUM Авиация стран Североатлантического альянса активно ведет сбор разведывательных данных на границах НАТО с Россией, Белоруссией и Украиной, сообщает Financial Times.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отмечается, что с начала военной операции России на Украине ежедневно «в рамках расширенного присутствия альянса в Восточной Европе задействуется около 100 самолетов».

Речь идет как об истребителях, так и о пилотируемых и беспилотных самолетах-разведчиках, в том числе самолетах дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3А, уточняет FT.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что поставки странами НАТО оружия Киеву будут продолжаться.

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