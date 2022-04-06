Санкт-Петербург, , 13:41 — REGNUM Доля временно закрытых магазинов в ключевых торговых комплексов Санкт-Петербурга с начала специальной военной операции России на территории Украины увеличилась до 30% от общего количества арендаторов торговой галереи, рассказали 6 апреля в пресс-службе консалтинговой компании «Коллиерз Интернешнл».

Закрытый магазин Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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Средняя доля свободных торговых площадей в Санкт-Петербурге, по итогам первого квартала 2022 года, немного снизилась, с 5,4% до 5,2%, так как временно приостановившие работы бренды остаются арендаторами торговых комплексов. Однако с 24 февраля более 90 иностранных ритейлеров объявили о временной приостановке работы в России.

«В ключевых торговых комплексах Петербурга доля временно закрытых магазинов варьировалась от 5% до 30% от общего количества арендаторов торговой галереи», — заметили в компании, уточнив, что бренды остаются арендаторами торговых комплексов, и их магазины не могут быть учтены как незанятые.

Почти половина (47%) временно закрытых магазинов в торговых центрах Петербурга относится к сегменту fashion. Большая часть этих брендов выполняет функцию якорей торговых центров, с точки зрения привлечения посетителей, поэтому их закрытие негативно отразилось на посещаемости комплексов. Индекс посещаемости ТЦ с конца февраля до конца марта находился в минусовой зоне относительно как прошлого года, так и допандемийного 2019 года.

«Среднее значение индекса в марте составило — 13,2% (к 2021 г.) и — 21,5% (к 2019 г.) — фрагментарный ажиотажный спрос покупателей, возникавший после анонсов разных брендов о грядущей приостановке их работы, не отразился на общем трафике», — добавили в пресс-службе.

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