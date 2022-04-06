Красногорск, , 13:17 — REGNUM Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье снова растет. Об этом свидетельствует опубликованная 6 апреля статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Permkrai.ru

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За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 314 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 128 случаев больше аналогичного показателя 5 апреля. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 186 человек, а днём ранее — у 251 жителя Подмосковья.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки был выявлен 14 661 новый случай заражения коронавирусом.

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