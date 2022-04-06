Каа-Хемский район, Тыва, 6 апреля, 2022, 13:17 — ИА Регнум. 6 апреля закрыта последняя ледовая переправа на территории Тувы — «Усть-Буренская» в Каа-Хемском районе. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, решение было принято в связи с резким потеплением и появлением наледи.

ГУ МЧС по Туве Ледовая переправа в Туве

По словам спасателей, лёд на переправе достиг такой толщины, которая уже представляет опасность для движения.

«Ранее были закрыты переправы «Бельбей» в Каа-Хемском районе, «Тоора-Хем» в Тоджинском районе и «Эйлиг-Хемская» в Улуг-Хемском районе», — отметили в управлении.

В ведомстве призвали жителей быть осторожными, напомним, что с потеплением лёд на водоёмах становится хрупким, в связи с чём растёт риск провалов.