Чебоксары, , 13:16 — REGNUM Для снижения преступности в сфере незаконного оборота наркотиков необходимо усилить профилактическую антинаркотическую работу, особенно в подростковой среде. Действующие «заградительные» мероприятия «совершено не ощущаются». Об этом ИА REGNUM заявил руководитель чувашского регионального отделения общероссийского движения «Антидилер» Альберт Ильин, комментируя ситуацию с вовлечением подростков в сбыт и употребление наркотиков.

По его словам, «на фоне хороших показателей работы оперативников полиции и ФСБ есть немало факторов, вызывающих у нас серьёзную тревогу».

«Крайне недостаточно профилактической работы. Именно поэтому регулярно на сбыте наркотиков задерживают подростков. Совершено не ощущаются «заградительные» мероприятия, чтобы оградить молодёжь от употребления опасной «химии». При регулярном медицинском контроле групп риска и его законодательной легализации ищущих свою «закладку» юных ребят было бы в разы меньше. По нашей информации, на днях погиб от наркотиков совсем юный парень в Чебоксарах», — сказал Альберт Ильин.

Он также акцентировал внимание на вопросах реабилитации наркоманов.

«Абсолютно не понятно, как поступать с теми, кто «подсел» на наркотики, — где проходить анонимную реабилитацию, например, каким негосударственным центрам можно доверять и т. д. Простой пример: годами никто в Чебоксарах не обращал внимания на засилье наркорекламы на стенах домов. Но проблему удалось решить, начав работу с населением. И сегодня столица Чувашии — один из немногих городов в стране, где наркограффити — редкость.

Мало говорить громкие слова про то, что «борьба с наркоугрозой — общее дело». Надо сделать простые, конкретные и измеримые шаги. Вовлечь население в правоохранительную работу и профилактику в первую очередь. Это мы считаем самой своей важной задачей в этом году как «профильное» общественное движение», — сказал чувашского отделения движения «Антидилер».

Напомним, ранее главный нарколог минздрава Чувашии Ирина Булыгина отмечала, что умереть можно уже после первой пробы наркотиков и каждая принимаемая доза — «это хождение по пропасти, в любой момент может произойти худшее».

Читайте также: «Гремучая смесь»: почему в Чувашии возросла смертность от наркотиков

Читайте ранее в этом сюжете: УФСБ перекрыло канал крупных поставок наркотиков в Чувашию и Марий Эл