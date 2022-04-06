Кабул, 6 апреля, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Источники сообщают, что в кабульской мечети «Пуле-Хешти» произошёл взрыв, передаёт телеканал Afghanistan International.

geralt Взрыв

«Пуле-Хешти» — одна из крупнейших мечетей Кабула и находится в густонаселенной части города.

Об обстоятельствах взрыва и о пострадавших пока ничего не известно.

По словам очевидцев, взрыв произошел около 13:15 по местному времени 6 апреля, во время скопления людей для полуденной молитвы.