Саранск, , 13:15 — REGNUM Отечественное производство продукции для стоматологии — элайнеров и абатментов — запустили в сети стоматологических клиник Саранска. Об этом 6 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Зубы renatalferro

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Абатменты — это конструкции, на которые устанавливают коронки, а элайнеры помогают исправить прикус и скорректировать неровные зубы, что на данный момент является самым современным способом лечения.

При этом раньше указанную продукцию закупали за рубежом, а теперь, благодаря льготному кредиту от государства, удалось открыть современную лабораторию для ее производства. Отечественные аналоги не уступает зарубежным по качеству и при этом дешевле.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что производство травяных сборов из дикорастущих трав запускает в Петрозаводске с помощью Центра «Мой бизнес» предприниматель Елена Хидман.