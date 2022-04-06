Москва, 6 апреля, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Уход из жизни лидера ЛДПР Владимира Жириновского — невосполнимая потеря, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России и мире: позитив с оглядкой — все новости»

«Яркий, талантливый политик. Человек, который глубоко понимал, как устроен мир и многое предвидел. Лидер фракции ЛДПР в Государственной думе. Он всегда был в гуще событий», — отметил Володин в телеграм-канале.

«Его личность настолько масштабна, что без него трудно представить историю развития политической системы современной России», — подчеркнул спикер Госдумы.

Лучшая оценка его деятельности — неизменная поддержка избирателей, указал он.

«Для нас всех — это невосполнимая потеря. Пусть светлая память о нём всегда будет в наших сердцах», — отметил спикер Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, лидер ЛДПР Жириновский находился на лечении в ЦКБ. Он заболел COVID-19 и пребывал на ИВЛ. Периодически в ЛДПР выступали с заявлениями о том, что Жириновский идет на поправку и даже раздает поручения.

О смерти Жириновского стало известно в ходе пленарного заседания Госдумы. Нижняя палата парламента сделала часовой перерыв в заседании.