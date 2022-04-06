Ачинск, Красноярский край, , 13:13 — REGNUM В Красноярском крае Ачинский городской суд 6 апреля продлил меру пресечения кассиру «Альфа-Банка» Анне Григорьевой и её гражданскому мужу Денису Григорьеву. Об этом ИА REGNUM сообщили в Красноярском краевом суде.

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Супруги обвиняются по ч. 4 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата») и подозреваются по п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств, приобретённых лицом в результате совершения им преступления»).

По версии следствия, Григорьева, работавшая кассиром в «Альфа-Банке», вынесла из банка сумму, эквивалентную 23 млн рублей. Часть денег была в рублях, часть — в долларах и евро. После этого женщина скрылась, однако через несколько дней пришла в полицию. По данным пресс-службы суда, её гражданский муж проигрывал добытые ею деньги, играя в азартные игры.

Суд продлил Григорьевым арест на два месяца — до 6 июня 2022 года включительно.

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