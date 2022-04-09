Прощание с Владимиром Жириновским – трансляция
В ЛДПР подтвердили смерть Владимира Жириновского.
«Сегодня после затяжной болезни скончался председатель ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский. Это удар для всей России, для армии его сторонников», — говорится в официальном сообщении фракции.
Скончался лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 апреля, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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Уход из жизни лидера ЛДПР Владимира Жириновского — невосполнимая потеря, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил информацию о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Соответствующий комментарий он дал 6 апреля журналистам.
Читайте подробнее: Песков не прокомментировал смерть Жириновского
«Владимир Жириновский был ярким политиком и настоящим патриотом. Царствие Небесное», — отметил глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас.
Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал смерть Владимира Жириновского невосполнимой утратой.
С уходом из жизни лидера ЛДПР Владимира Жириновского парламентаризм России понёс тяжелую утрату, отметил лидер СРЗП Сергей Миронов.
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Врачи до последнего боролись за жизнь Владимира Жириновского, оказывая всю возможную медицинскую помощь. Об этом заявили в Минздраве РФ.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский был великим политиком, отметила депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова.
Читайте подробнее: КПРФ: Жириновский был великим политиком
Владимир Жириновский внёс огромный вклад в развитие России, а многие его политические прогнозы стали настоящими пророчествами. Об этом написал глава Республики Крым Сергей Аксёнов 6 апреля.
Читайте подробнее: Аксёнов: Политические прогнозы Жириновского стали пророчествами
Жириновский был «человеком-эпохой», частью современной истории Отечества. Это невосполнимая утрата для парламентаризма, для политики, вообще для всей России, отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).
Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия») поделился своими воспоминаниями о лидере ЛДПР Владимире Жириновском.
«Мы с ним познакомились в конце 80-х годов. Были многочисленные интервью, встречи на ток-шоу, предвыборные дебаты, потом — работа в Государственной думе. Всегда Владимир Вольфович был неординарным политиком, ярким, эмоциональным человеком, интересным и неожиданным собеседником. Он всегда говорил только то, что думал, никогда не изменяя своим принципам и убеждениям. В последние дни очень часто приходится слышать слова о том, что «как же его не хватает именно сейчас». И это правда», — отметил Толстой в телеграм-канале.
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём телеграм-канале выразил соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
Глава столицы назвал Жириновского одаренным человеком, который внес большой вклад в политическую жизнь современной России.
Об этом: Мэр Москвы выразил соболезнования в связи со смертью Жириновского
«Владимир Вольфович был человеком эпохи. Яркий и по-настоящему неравнодушный политик. Светлая память», — написал в своём Telegram-канале губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Жириновского и отметил его незаурядные лидерские качества и ораторское мастерство.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев выразил соболезнования в связи с кончиной лидера ЛДПР Владимира Жириновского. В своём телеграм канале 6 апреля он написал:
«Ушел из жизни Владимир Вольфович Жириновский. Можно по-разному относиться к яркому и порой эпатажному политику. Но нельзя не признать его острый ум, профессионализм, глубокое знание истории и невероятную политическую харизму. Выражаю искреннее соболезнования родным и близким политикам, всем соратникам и последователям Владимира Вольфовича».
Об этом: Глава Приангарья соболезнует по поводу смерти Владимира Жириновского
В память о лидере ЛДПР Владимире Жириновском на заседании Московской городской думы была объявлена минута молчания, передает корреспондент ИА REGNUM.
Перед этим председатель Мосгордумы Алексей Шапошников («Единая Россия») отметил большую роль, которую Жириновский играл в российской политике.
Читайте подробнее: В Мосгордуме почтили память Жириновского минутой молчания
В настоящее время спикер Госдумы Вячеслав Володин проводит совещание с лидерами фракций.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский очень много энергии отдавал людям. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 апреля, об этом заявил руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев.
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Лидер ЛДПР Жириновский безусловно был масштабной личностью и заслужил свою строчку в учебнике по новейшей истории России — таким он и останется в памяти тех, кто его знал и работал вместе с ним, отметила депутат Госдумы Оксана Дмитриева («Партия роста»).
Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия») поделился своими воспоминаниями о лидере ЛДПР Владимире Жириновском.
«Жириновский — это не только яркий политик, который навсегда вписал свое имя в историю. Это еще и интересный человек, чуткий, отзывчивый, с тонким чувством юмора. Много воспоминаний, в добром смысле «бытовых»… В одной из рабочих поездок мы сидели ждали важную неформальную встречу. И мне почему-то врезался его образ: уютный, в валенках. Дедушка своих внуков». — отметил Неверов в телеграм-канале.
Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Жириновского.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша выразил глубокие соболезнования по поводу смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
Читайте подробнее: Калужский губернатор назвал Жириновского «патриархом российской политики»
Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной главы ЛДПР Владимира Жириновского, сообщает пресс-служба Кремля.
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Глава Чувашии Олег Николаев выразил соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского, отметив, что он «бескомпромиссно стоял на страже национальных интересов» России и его уход — «большая невосполнимая потеря» для страны.
Об этом: Жириновский «бескомпромиссно стоял на страже» интересов РФ — глава Чувашии
Со смертью Владимира Жириновского дописана одна из самых ярких глав современной политической истории России. Об этом говорится в соболезнованиях губернатора Воронежской области Александра Гусева в связи со смертью политика 6 апреля.
Читайте подробнее: Воронежский губернатор о Жириновском: Дописана глава политической истории
Владимир Жириновский был выдающимся политиком и государственным деятелем. Об этом говорится в соболезнованиях губернатора Тульской области Алексея Дюмина в связи со смертью лидера ЛДПР 6 апреля.
Читайте подробнее: «Жириновский был выдающимся политиком» — тульский губернатор
ЛДПР приняла решение назначить депутата Госдумы Леонида Слуцкого временно исполняющим руководителя фракции. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 апреля, об этом сообщил замглавы фракции Ярослав Нилов.
Читайте также: Временным руководителем фракции ЛДПР в Госдуме будет Леонид Слуцкий
Патриарх Кирилл лично проведёт отпевание Владимира Жириновского.
Отпевать Жириновского будет патриарх Кирилл, сказал врио главы фракции Леонид Слуцкий. Отпевание может пройти в Колонном зале Дома Союзов.
Владимир Жириновский был настоящим патриотом России. Об этом написал 6 апреля в телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Подробности в материале: Жириновский любил Севастополь и боролся за Русский мир — Развожаев
Известие о кончине главы ЛДПР Владимира Жириновского 6 апреля в своём телеграм-канале прокомментировал главный врач московской Городской клинической больницы № 71Александр Мясников:
«Я думал, что он — вечен! Таких больше не будет, да и раньше не было, Владимир Вольфович уникален! Как же мне жалко! Я его знал… Соболезнования родным, да и нам всем…».
Читайте подробнее: Доктор Мясников высказался о кончине Жириновского: я думал, что он — вечен!
ЛДПР в течение сорока дней прощается с лидером партии Владимиром Жириновским, отпевать его вызвался патриарх Кирилл. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 апреля, об этом сообщил врио руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий.
Читайте также: ЛДПР в течение 40 дней прощается с Жириновским, отпевает патриарх Кирилл
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов выразил соболезнования в связи с кончиной Владимира Жириновского. В его обращении, опубликованном на странице «ВКонтакте», в частности, говорится:
«С большой печалью мы приняли новость о том, что от нас ушёл Владимир Жириновский — один из самых опытных политиков и ярких ораторов нашей страны. Мы всегда высоко ценили его личные качества, прямоту и откровенность, бескомпромиссную позицию в отстаивании интересов русского народа. С Владимиром Вольфовичем у нас были великолепные личные отношения, он во всём всегда помогал Забайкальскому краю, руководству региона, губернатору. Я уверен, что сотрудничество продолжится с партией ЛДПР и её избирателями. Светлая память».
Подробности в материале: Забайкалье скорбит по Владимиру Жириновскому
Соболезнования в связи со смертью Владимира Жириновского выразил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный, комментируя кончину Владимира Жириновского отметил, что лидер ЛДПР обладал особой политической проницательностью.
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Жириновский просчитывал политику партии на много шагов вперёд — глава НАО
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, комментируя смерть Владимира Жириновского, заявил, что дидер ЛДПР всегда был патриотом России.
«Честно, я, как и многие, наверное, ждал, что он оправится и скажет всё, что думает по поводу обнаглевшего Запада, запутавшихся в собственном вранье политиков, наивно полагающих, что мы здесь кого-то испугаемся и отречемся от своих национальных идеалов. Скажет ярко, со свойственными одному ему эмоциями. К сожалению, этого не произошло. Жириновского будет не хватать, это факт», — написал в соцсети Цыбульский.
Читайте подробнее: Архангельский губернатор: «Жириновский всегда был патриотом»
Соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского выразил 6 апреля губернатор Рязанской области Николай Любимов. «С Владимиром Вольфовичем уходит эпоха. Сложно представить развитие политической системы нашей страны без него — яркого лидера, умного, нестандартно мыслящего и харизматичного человека», — отметил глава региона.
Читайте также: Рязанский губернатор: с Жириновским уходит эпоха
«Несмотря на всю эпатажность, это был настоящий лидер, невероятно умный и смелый человек», — написал о Жириновском в соцсетях губернатор Вологодчины Олег Кувшинников.
Глава Самарской области Дмитрий Азаров выразил соболезнования родным и близким Владимира Жириновского. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.
«Ушёл из жизни Владимир Вольфович Жириновский. Многие жители страны запомнят его не только как яркого политика, но прежде всего — как энергичного человека, который всегда оставался неравнодушным к происходящему. Светлая память. Соболезнования родным и близким», — сообщил глава региона.
Об этом: Самарский губернатор выразил соболезнования в связи с кончиной Жириновского
Председатель Совфеда Валентина Матвиенко направила соболезнования в связи с кончиной Владимира Жириновского.
«Ушел из жизни талантливый и одаренный человек, яркий, сильный, авторитетный политик и государственный деятель. Владимир Вольфович обладал уникальными лидерскими качествами, острым умом и широчайшей эрудицией, всегда стратегически мыслил, последовательно отстаивал свои убеждения», — отметила Матвиенко.
Читайте также: Матвиенко: Жириновский навсегда останется в политической истории России
Уход из жизни лидера ЛДПР Владимира Жириновского является огромной потерей для всей России. Об этом 6 апреля сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своем Telegram-канале.
«Ушел из жизни Владимир Вольфович Жириновский — искренний и харизматичный строитель российского парламентаризма. Это огромная потеря для всей страны», — сообщил глава республики, отметив, что Жириновский беззаветно любил Россию и был бескомпромиссным с ее оппонентами.
Читайте также: Глава Башкирии выразил соболезнования в связи со смертью Жириновского
Похороны лидера ЛДПР Владимира Жириновского пройдут на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 апреля сообщили в ЛДПР.
Подробности в материале: Жириновского похоронят на Троекуровском кладбище
Председатель государственного собрания Башкирии Константин Толкачев выразил соболезнования в связи с уходом из жизни лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом 6 апреля сообщает пресс-служба республиканского парламента.
«С момента прихода в начале 1990-х годов в большую политику Владимир Жириновский не терял поддержки среди россиян вплоть до последних дней своей жизни», — сообщил Толкачев, отметив, что он несколько раз встречался с Жириновским лично.
Читайте подробнее: Спикер парламента Башкирии отреагировал на сообщения о кончине Жириновского
Лидер «Новых Людей» Алексей Нечаев поделился своими воспоминаниями о Жириновском.
«Нас, «Новых людей», лидер ЛДПР воспринял вначале с подозрением, как конкурентов. Но за несколько месяцев совместной работы в Госдуме начал относиться к нам с интересом. Владимир Вольфович был готов выходить за рамки конкурентной борьбы и менять своё мнение. Это показывает масштаб его личности — смотреть на жизнь широко», — отметил Нечаев в телеграм-канале.
Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга, член партии «Единая Россия» Александр Бельский считает, что слова скончавшегося российского политика Владимира Жириновского стали крылатыми и ушли в народ, поэтому их будут цитировать и спустя десятилетие.
Читайте подробнее: Слова Жириновского будут цитировать многие годы — спикер ЗС Петербурга
Владимир Жириновский был настоящим патриотом России, бескомпромиссно честным. Об этом 6 апреля в телеграм-канале написал губернатор Смоленской области, член ЛДПР Алексей Островский.
Читайте также: Авторитет и несгибаемая сила воли — смоленский губернатор о Жириновском
Соболезнования в связи со смертью российского политика Владимира Жириновского выразил 6 апреля губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, сообщает пресс-служба администрации региона.
Читайте подробнее: Волгоградский губернатор соболезнует в связи со смертью Жириновского
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский придерживался монархических взглядов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 апреля, об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Владимир Жириновский «оставил яркий след в истории России», он «последовательно и бескомпромиссно отстаивал интересы страны и наших соотечественников за рубежом». Об этом говорится в тексте соболезнования губернатора Петербурга Александра Беглова.
Подробности в материале: Жириновский оставил яркий след в истории России — губернатор Петербурга
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своём телеграм-канале выразил соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
Глава Подмосковья назвал Жириновского ярким, глубоким человеком с неординарными и сложными мыслями.
Читайте подробнее: Воробьев выразил соболезнования в связи со смертью Жириновского
Прощание с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским пройдет в Колонном зале Дома союзов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 апреля, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Читайте также: Володин: прощание с Жириновским пройдет в Колонном зале Дома союзов
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выразил соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского. На протяжении десятилетий он пользовался широкой поддержкой избирателей, а также последовательно и твёрдо защищал свои политическую позицию, убеждения и жизненные принципы, сказал глава региона.
Читайте подробнее: Свердловский губернатор соболезнует в связи со смертью Жириновского
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выразил соболезнования в связи со смертью одного из старожилов российской политики Владимира Жириновского, сообщили 6 апреля в пресс-службе главы региона.
Подробности в материале: Дрозденко о Жириновском: ушел из жизни ветеран российской политики
Память о политике Владимире Жириновском намерены увековечить в Республике Крым. Об этом журналистам сообщили в республиканской Общественной палате 6 апреля.
Глава фракции ЛДПР в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Павел Иткин назвал смерть руководителя партии, депутата Госдумы Владимира Жириновского «великой утратой».
Подробности в материале: Петербургский депутат назвал смерть Жириновского «великой утратой»
С Владимиром Жириновским было интересно дискутировать как с человеком, обладающим энциклопедическими знаниями, это человек-эпоха и яркая личность, прокомментировал 6 апреля известие о смерти политика губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Читайте подробнее: Брянский губернатор: с Жириновским было интересно дискутировать
Соболезнования в связи со смертью российского политика Владимира Жириновского в социальных сетях выражают и жители Ростовской области. Они до последнего верили в его выздоровление.
Читайте также: Умер Жириновский. Сеть: «Не растеряйте того, к чему он стремился!»
Политический небосклон России осиротел без Владимира Жириновского. Так депутат Госдумы, секретарь петербургского регионального отделения «Единой России» Сергей Боярский отреагировал на смерть лидера ЛДПР и своего коллеги по верхней палате.
Подробности в материале: «Политический небосклон России осиротел» без Жириновского — Сергей Боярский
Комиссия по монументальному искусству Москвы готова рассмотреть заявку об увековечении памяти лидера ЛДПР Владимира Жириновского, сообщил агентству «Москва» председатель комиссии Игорь Воскресенский.
Подробности в материале: В Москве готовы рассмотреть вопрос увековечения памяти Жириновского
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский останется в истории России в качестве выдающегося государственного и общественного деятеля, а также патриота страны. Об этом заявил 6 апреля челябинский губернатор Алексей Текслер.
Подробности в материале: Челябинский губернатор назвал Жириновского патриотом России
В региональном отделении ЛДПР в Санкт-Петербурге оценили огромный вклад Владимира Жириновского в российскую политику и выразили соболезнования семье своего ушедшего из жизни лидера.
Об этом: Прогнозы Жириновского сбываются вокруг нас — петербургские члены ЛДПР
«Ушла эпоха в политической жизни России. Владимир Жириновский мыслил очень глобально и очень детально», — написал в своем telegram-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Он выразил глубокие соболезнования всем, кто знал Владимира Жириновского.
Читайте также: «Ушла эпоха» — нижегородский губернатор о Жириновском
Соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского выразил родным и близким покойного, а также его однопартийцам глава Татарии Рустам Минниханов.
Он отметил, что организаторский талант Владимира Вольфовича, его активная гражданская позиция, научно-философский взгляд на жизнь нашли убедительное отражение в созданном им одном из самых крупных и влиятельных общественно-политических объединений в стране — ЛДПР.
Читайте также: Глава Татарии назвал Жириновского неординарным человеком
Губернатор Курской области Роман Старовойт выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Жириновского.
Подробности в материале: Курский губернатор выразил соболезнования в связи со смертью Жириновского
Мэр Северодвинска Игорь Скубенко назвал смерть Владимира Жириновского тяжелой утратой для всей России.
«Владимир Вольфович всегда был в гуще событий. Личности такого масштаба не часто появляются на политическом горизонте. Это тяжелая утрата для всей современной России и невосполнимая потеря для его коллег из фракции ЛДПР», — написал он в соцсети.
Читайте также: Смерть Жириновского — тяжелая утрата для всей современной России — мнение
В Санкт-Петербурге в честь скончавшегося 6 апреля лидера ЛДПР Владимира Жириновского могут назвать улицу.
Подробности в материале: В Петербурге может появиться улица Жириновского
Глава Коми Владимир Уйба, комментируя уход из жизни Владимира Жириновского, назвал его настоящим патриотом.
Подробности в материале: Глава Коми о Жириновском: «Он всю жизнь честно служил России»
Правительство Курганской области и лично губернатор Вадим Шумков выразили соболезнования из-за смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Об этом: Власти Заруалья направили телеграмму соратникам Жириновского
Ярким, неординарным и талантливым человеком, хотя и неоднозначным, назвал лидера ЛДПР Владимира Жириновского президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Читайте также: Лукашенко выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Жириновского
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 6 апреля выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Жириновского. «В памяти россиян он навсегда останется непримиримым борцом за справедливость, который не боялся говорить то, что думает, и не стеснялся в выражениях», — приводит слова губернатора пресс-служба правительства региона.
Об этом: Белгородский губернатор о Жириновском: непримиримый борец за справедливость
️Патриарх Кирилл совершит отпевание Владимира Жириновского утром 8 апреля в Храме Христа Спасителя, — РИА Новости.
Ушёл из жизни Владимир Жириновский — яркий политический деятель, имя которого навсегда останется в истории России, такое мнение высказал, выражая соболезнования, в связи со смертью лидера ЛДПР родным, близким и сторонникам партии губернатор Камчатки Владимир Солодов.
Читайте также: Ушёл из жизни один из самых ярких политиков России — губернатор Камчатки
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, душой болел за Россию, верил в её великую историческую миссию и твердо отстаивал её интересы — свои соболезнования выразил губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.
Читайте подробнее: Жириновский душой болел за Россию — губернатор Сахалина
Со смертью 6 апреля Владимира Жириновского Россия понесла тяжелую, невосполнимую утрату, отметила председатель Законодательного собрания Камчатки Ирина Унтилова, выражая соболезнования родным, близким, однопартийцам и соратникам лидера ЛДПР.
Читайте подробнее: Россия понесла тяжелую, невосполнимую утрату — о смерти Жириновского
Губернатор Приморья Олег Кожемяко выразил слова соболезнования и поддержки родным, друзьям и соратникам Владимира Жириновского.
Подробности в материале: Наследие Жириновского будет долго служить Родине и людям — глава Приморья
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв заверил, что дело его учителя Владимира Жириновского будет жить.
Читайте подробнее: Спасибо за всё, учитель — Дегтярёв на смерть Жириновского
Губернатор Амурской области Василий Орлов назвал Владимира Жириновского деятельным участником многих важных перемен и общественных процессов. Он выразил соболезнования родственникам политика и его соратникам по партии.
Читайте также: Эпоха в политике и общественной жизни современной России — о Жириновском
Глава Якутии Айсен Николаев назвал Владимира Жириновского многогранной личностью, талантливым и ярким политиком.
Читайте также: Он был многогранной личностью — глава Якутии о смерти Жириновского
Губернатор Магаданской области Сергей Носов признал, что со смертью Владимира Жириновского уходит целая эпоха истории страны.
Подробности в материале: Жириновский бил во все колокола, предупреждая об угрозах России — Носов
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук выразил соболезнования родным и близким Владимира Жириновского.
Об этом: Мы провожаем яркого, харизматичного политика — мэр Хабаровска о Жириновском
Губернатор Чукотки Роман Копин назвал смерть Владимира Жириновского огромной утратой для России.
Читайте подробнее: Волевой, мудрый и всегда искренний политик — о Жириновском
Сессия Законодательного собрания Красноярского края 7 апреля началась с минуты молчания в память о Владимире Жириновском.
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин выразил соболезнования родным, близким и однопартийцам лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Политик скончался 6 апреля в Москве.
Об этом: Томский губернатор выразил соболезнования в связи с кончиной Жириновского
Соболезнования в связи со смертью политика, депутата Госдумы, лидера ЛДПР Владимира Жириновского выразил глава Хакасии Валентин Коновалов.
«Ушёл яркий, харизматичный, неординарный политик. Он навсегда вошёл в политическую историю современной России», — подчеркнул Коновалов.
Об этом: Глава Хакасии о Жириновском: «Ушёл яркий и харизматичный политик»
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин принёс соболезнования родным, близким и всем сторонникам лидера ЛДПР Владимира Жириновского в связи с его смертью. Об этом он написал в своём телеграм-канале.
Подробности в материале: «Яркий политик. Талантливый полемист» — глава Алтая о Жириновском
По поводу ухода из жизни Владимира Жириновского высказался руководитель КГКУ «Фонд имущества Алтайского края» Владислав Вакаев, которому довелось побывать на его лекции, когда проходил повышение квалификации в МГУ.
«Всегда относился к нему с большим уважением. В первую очередь потому, что знал его главный секрет, скрываемый от широких масс избирателей. Это был умнейший и образованнейший человек. Который становился совсем другим, когда оказывался под объективами телекамер…»
Подробности в материале: На Алтае высказались о Жириновском: «Уходит целая эпоха в политике»
Глава Тувы Владислав Ховалыг выразил соболезнования родным и соратникам лидера ЛДПР Владимира Жириновского в связи с его кончиной. Об этом он написал в своём телеграм-канале.
Читайте также: «Человеком-эпохой» назвал Жириновского глава Тувы
Губернатор Омской области Александр Бурков выразил соболезнования родным и близким политика, депутата Госдумы, лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
«Ушла легенда. Россия потеряла яркого политика — принципиального, прямолинейного и категоричного лидера», — пишет Бурков в своём телеграм-канале.
Подробности в материале: «Ушла легенда» — омский губернатор о Жириновском
Не только перед ЛДПР, но и другими участниками политического процесса после кончины Владимира Жириновского стоит вопрос: как будет трансформироваться партия, созданная им? Боюсь, ничего хорошего ее не ждет. Об этом 7 апреля в своём телеграм-канале рассуждает руководитель КГКУ «Фонд имущества Алтайского края» Владислав Вакаев:
«С большой долей вероятности начнется борьба между «наследниками», среди которых нет ни одного человека сопоставимого масштаба. В такой борьбе победителей обычно не бывает. И если на выборах в 2022 году партия еще сможет что-то набрать по инерции, к следующим думским выборам ей вряд ли удастся стать парламентской партией. Но никакой проблемы в этом нет…»
Читайте подробнее: «Ничего хорошего»: на Алтае рассуждают об ЛДПР без Жириновского
Владимир Жириновский до конца оставался патриотом России, преданно любил свою Родину, отстаивал суверенитет и независимость нашей страны, заявил председатель Законодательного собрания Приморья Александр Ролик.
Читайте подробнее: Всегда интересовался жизнью людей, потребностями и нуждами — о Жириновском
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выразил искренние соболезнования семье, близким и соратникам Владимира Жириновского. Тёплыми словами об ушедшем из жизни политике губернатор поделился в своём Telegram-канале.
Читайте также: Губернатор Псковской области напомнил о «блестящей харизме» Жириновского
Губернатор Красноярского края Александр Усс выразил соболезнования в связи со смертью руководителя ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом сообщили в краевом правительстве.
Читайте также: Красноярский губернатор назвал Жириновского уникальным политиком
Глава парламента Забайкалья Юрий Кон выразил глубокие соболезнования из-за кончины лидера ЛДПР Владимира Жириновского. В его сообщении, опубликованном 7 апреля на сайте регионального Заксобрания, в частности, сказано:
«Такие люди, как Владимир Жириновский, — штучный экземпляр. Вся его жизнь была посвящена борьбе за идеалы парламентаризма, он был авторитетным специалистом в области правоведения, востоковедения. Был доктором философских наук, владел четырьмя иностранными языками.
Тот факт, что он является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», а за активную законотворческую деятельность удостоен ордена Александра Невского, тоже говорит о том, что Владимир Вольфович был не только уникальным политиком, но и личностью, настоящим государственником. Светлая память о нем останется с нами на долгие годы».
Читайте подробнее: Забайкальский парламент высказался о Жириновском: «Штучный экземпляр»
Соболезнование председателя Законодательного собрания Красноярского края Алексея Додатко по поводу кончины Владимира Жириновского: «От имени Законодательного собрания Красноярского края выражаю глубокие соболезнования всем близким, родственникам и коллегам Владимира Вольфовича Жириновского в связи с его кончиной. Он участвовал в строительстве политической системы новой России, внёс значительный вклад в социально-экономическое развитие страны. Был настоящим патриотом нашего Отечества».
«Сибиряки-красноярцы знали его как опытного и мудрого политика. Масштаб личности Владимира Вольфовича становится особенно понятен сейчас, когда мы понесли эту невосполнимую потерю. Светлая память о нём навсегда останется в наших сердцах», — приводит слова Додатко телеграм-канал «Парламент на Енисее».
Прощание с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским пройдет 8 апреля, сообщили в пресс-службе Госдумы.
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ЛДПР предложила переименовать московский Луков переулок в переулок или улицу Жириновского, а также настаивает на учреждении в вузах стипендии имени партийного лидера, передает корреспондент ИА REGNUM 7 апреля.
Читайте подробнее: ЛДПР настаивает на переименовании Лукова переулка в переулок Жириновского
Похороны Владимира Жириновского состоятся на Новодевичьем кладбище 8 апреля. Начало церемонии в 14:00.
Михаил Мишустин начал свой отчёт в Госдуме 7 апреля с воспоминаний об ушедшем из жизни лидере ЛДПР Владимире Жириновском.
О возможности переноса отчета правительства России в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, передает корреспондент ИА REGNUM 7 апреля.
Об этом: Мишустин: Жириновский не стал бы отменять отчет правительства
Похороны лидера ЛДПР Владимира Жириновского пройдут 8 апреля на Новодевичьем кладбище, сообщили в пресс-службе Госдумы.
Читайте также: Жириновский будет похоронен на Новодевичьем кладбище
Президент России Владимир Путин обязательно простится с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Об этом 7 апреля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Президент РФ Владимир Путин обязательно простится со скончавшимся накануне лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Президент обязательно попрощается с Жириновским», — сказал Песков.
Подробности в материале: Песков: Путин попрощается с Жириновским
Скончавшийся накануне лидер ЛДПР Владимир Жириновский являлся неотъемлемой частью новейшей российской истории. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Жириновский был неотъемлемой частью новейшей истории нашей страны, и, собственно, во многом эта новейшая история связана с тем, чем он занимался, что он делал», — сказал Песков.
Читайте также: Песков дал оценку деятельности Жириновского
Соболезнования в связи со смертью Владимира Жириновского выражают блогеры из регионов России. «Владимир Жириновский умер. Человек-легенда. Вот если жаль, то жаль», — пишет в своём телеграм-канале хакасский блогер Михаил Верхотуров.
«Владимир Вольфович Жириновский заложил основы российского парламентаризма и демократии», — отметил омский губернатор Александр Бурков.
Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родным и близким скончавшегося политика, лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Как отметил руководитель Чечни, несмотря на случавшиеся между ними разногласия, мнение Жириновского по любому вопросу всегда было интересно и вызывало большой резонанс.
Об этом: Кадыров: мнение Жириновского по любому вопросу всегда вызывало резонанс
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев напишет третью книгу о своём учителе, соратнике — лидере ЛДПР Владимире Жириновском.
Подробности в материале: Мне есть что рассказать о Жириновском: Дегтярев напишет ещё одну книгу
Депутаты Законодательного собрания Магаданской области направили телеграммы соболезнования коллегам из Государственной думы, членам фракции ЛДПР, однопартийцам, родным и близким Владимира Жириновского.
Об этом: Мастерски полемизировал с оппонентами о перспективах России — о Жириновском
Отделения ЛДПР в Якутии приглашают жителей республики на поминки лидера партии Владимира Жириновского, скончавшегося 6 апреля после продолжительной болезни. Прощание с политиком назначено на 8 апреля, на 15:00 по местному времени.
Читайте также: В Якутии пройдут поминки Владимира Жириновского
В Екатеринбурге улицу Энгельса предлагают переименовать в честь лидера ЛДПР Владимира Жириновского. С такой инициативой выступил один из местных рестораторов.
Читайте подробнее: На Урале в честь Жириновского могут назвать улицу
Гроб с телом Владимира Жириновского 8 апреля утром привезли в храм Христа Спасителя. Отпевание проведет лично патриарх Кирилл.
В храме Христа Спасителя проходит ритуал отпевания Владимира Жириновского, его проводит патриарх Кирилл.
После отпевания по православному обряду гроб с телом политика будет выставлен в Колонном зале Дома союзов для гражданской панихиды и прощания.
Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище в 14:00.
В Колонном зале Дома союзов в Москве началась церемония прощания с Владимиром Жириновским. На фасаде здания помещен большой портрет политика в молодости.
Президент России Владимир Путин прибыл в Колонный зал Дома Союзов, чтобы проститься с Владимиром Жириновским.
Президент России Владимир Путин простился с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, передает корреспондент ИА REGNUM 8 апреля.
Об этом: Путин простился с Жириновским
На церемонию прощания с Владимиром Жириновским в Колонный зал Дома союзов приехал зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
Будущее ЛДПР после смерти Владимира Жириновского туманно, партии нечего предложить россиянам, заявил депутат Архангельского облсобрания Леонид Таскаев.
«Объективно ЛДПР давно перестала демонстрировать какие-либо выдающиеся политические результаты и, если можно рассматривать партию как живой организм, старела вместе со своим лидером. И сейчас, когда его не стало, партии, на мой взгляд, больше нечего предложить россиянам», — сказал депутат.
Читайте подробнее: ЛДПР больше нечего предложить россиянам — мнение
Отношения президента России Владимира Путина с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским были доверительными. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал 8 апреля журналистам на церемонии прощания с политиком.
По словам Пескова, Путин и Жириновский часто, регулярно встречались. Президент всегда с огромным интересом выслушивал мнение Жириновского. Лидер ЛДПР однозначно «был неким провидцем».
Читайте также: Песков рассказал о доверительных отношениях Путина и Жириновского
Церемония прощания с Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома союзов в Москве завершилась. Политика похоронят на Новодевичьем кладбище недалеко от могилы Бориса Ельцина.
Проститься с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским пришли тысячи людей, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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В Москве завершилась церемония прощания с депутатом Государственной думы лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Проститься с известным политиком пришли сотни людей. Похоронили Жириновского на Новодевичьем кладбище.
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Комментарий о Владимире Жириновском из социальных сетей: «Говорил правду в лоб, клоуном считали, теперь ВСЕ вспомнят его слова».
Люди несут цветы на могилу Владимира Жириновского на Новодевичьем кладбище. Ее практически не видно под букетами роз, вся аллея по дороге к месту, где похоронен Владимир Вольфович, уставлена десятками траурных венков.
Напомним, лидера ЛДПР похоронили 8 апреля. На прощание с ним в Колонный зал Дома союзов пришли тысячи людей, поклонился ушедшему политику президент Владимир Путин.
Комментарий о Жириновском из соцсетей: «Хороший мужчина был. Ещё бы пожить. Жаль, что рано ушел, энергии в нем было много».