14:39 06.04.2022

Владимир Жириновский был настоящим патриотом России. Об этом написал 6 апреля в телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

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Подробности в материале: Жириновский любил Севастополь и боролся за Русский мир — Развожаев

«Я думал, что он — вечен! Таких больше не будет, да и раньше не было, Владимир Вольфович уникален! Как же мне жалко! Я его знал… Соболезнования родным, да и нам всем…».

Известие о кончине главы ЛДПР Владимира Жириновского 6 апреля в своём телеграм-канале прокомментировал главный врач московской Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников :

ЛДПР в течение сорока дней прощается с лидером партии Владимиром Жириновским , отпевать его вызвался патриарх Кирилл. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 апреля, об этом сообщил врио руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий .

Подробности в материале: Забайкалье скорбит по Владимиру Жириновскому

«С большой печалью мы приняли новость о том, что от нас ушёл Владимир Жириновский — один из самых опытных политиков и ярких ораторов нашей страны. Мы всегда высоко ценили его личные качества, прямоту и откровенность, бескомпромиссную позицию в отстаивании интересов русского народа. С Владимиром Вольфовичем у нас были великолепные личные отношения, он во всём всегда помогал Забайкальскому краю, руководству региона, губернатору. Я уверен, что сотрудничество продолжится с партией ЛДПР и её избирателями. Светлая память».

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов выразил соболезнования в связи с кончиной Владимира Жириновского. В его обращении, опубликованном на странице «ВКонтакте», в частности, говорится:

Соболезнования в связи со смертью Владимира Жириновского выразил глава правительства РФ Михаил Мишустин .

«Честно, я, как и многие, наверное, ждал, что он оправится и скажет всё, что думает по поводу обнаглевшего Запада, запутавшихся в собственном вранье политиков, наивно полагающих, что мы здесь кого-то испугаемся и отречемся от своих национальных идеалов. Скажет ярко, со свойственными одному ему эмоциями. К сожалению, этого не произошло. Жириновского будет не хватать, это факт», — написал в соцсети Цыбульский.

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский , комментируя смерть Владимира Жириновского , заявил, что дидер ЛДПР всегда был патриотом России.

Соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского выразил 6 апреля губернатор Рязанской области Николай Любимов. «С Владимиром Вольфовичем уходит эпоха. Сложно представить развитие политической системы нашей страны без него — яркого лидера, умного, нестандартно мыслящего и харизматичного человека», — отметил глава региона.

«Несмотря на всю эпатажность, это был настоящий лидер, невероятно умный и смелый человек», — написал о Жириновском в соцсетях губернатор Вологодчины Олег Кувшинников .

Об этом: Самарский губернатор выразил соболезнования в связи с кончиной Жириновского

«Ушёл из жизни Владимир Вольфович Жириновский. Многие жители страны запомнят его не только как яркого политика, но прежде всего — как энергичного человека, который всегда оставался неравнодушным к происходящему. Светлая память. Соболезнования родным и близким», — сообщил глава региона.

Глава Самарской области Дмитрий Азаров выразил соболезнования родным и близким Владимира Жириновского . Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.

«Ушел из жизни талантливый и одаренный человек, яркий, сильный, авторитетный политик и государственный деятель. Владимир Вольфович обладал уникальными лидерскими качествами, острым умом и широчайшей эрудицией, всегда стратегически мыслил, последовательно отстаивал свои убеждения», — отметила Матвиенко.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко направила соболезнования в связи с кончиной Владимира Жириновского .

Об этом: Мишустин назвал Жириновского ярким политиком и неординарным человеком

Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского .

Читайте также: Глава Башкирии выразил соболезнования в связи со смертью Жириновского

«Ушел из жизни Владимир Вольфович Жириновский — искренний и харизматичный строитель российского парламентаризма. Это огромная потеря для всей страны», — сообщил глава республики, отметив, что Жириновский беззаветно любил Россию и был бескомпромиссным с ее оппонентами.

Уход из жизни лидера ЛДПР Владимира Жириновского является огромной потерей для всей России. Об этом 6 апреля сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своем Telegram-канале.

Подробности в материале: Жириновского похоронят на Троекуровском кладбище

Похороны лидера ЛДПР Владимира Жириновского пройдут на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 апреля сообщили в ЛДПР.

Читайте подробнее: Спикер парламента Башкирии отреагировал на сообщения о кончине Жириновского

«С момента прихода в начале 1990-х годов в большую политику Владимир Жириновский не терял поддержки среди россиян вплоть до последних дней своей жизни», — сообщил Толкачев, отметив, что он несколько раз встречался с Жириновским лично.

Председатель государственного собрания Башкирии Константин Толкачев выразил соболезнования в связи с уходом из жизни лидера ЛДПР Владимира Жириновского . Об этом 6 апреля сообщает пресс-служба республиканского парламента.

«Нас, «Новых людей», лидер ЛДПР воспринял вначале с подозрением, как конкурентов. Но за несколько месяцев совместной работы в Госдуме начал относиться к нам с интересом. Владимир Вольфович был готов выходить за рамки конкурентной борьбы и менять своё мнение. Это показывает масштаб его личности — смотреть на жизнь широко», — отметил Нечаев в телеграм-канале.

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга, член партии «Единая Россия» Александр Бельский считает, что слова скончавшегося российского политика Владимира Жириновского стали крылатыми и ушли в народ, поэтому их будут цитировать и спустя десятилетие.

Владимир Жириновский был настоящим патриотом России, бескомпромиссно честным. Об этом 6 апреля в телеграм-канале написал губернатор Смоленской области, член ЛДПР Алексей Островский .

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский вписал себя в историю страны и всего мира. Об этом написал депутат Законодательного собрания Ростовской области Евгений Федяев (ЛДПР).

Читайте подробнее: Волгоградский губернатор соболезнует в связи со смертью Жириновского

Соболезнования в связи со смертью российского политика Владимира Жириновского выразил 6 апреля губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, сообщает пресс-служба администрации региона.

Об этом: Зюганов не видит в ЛДПР замены яркому Жириновскому

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский придерживался монархических взглядов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 апреля, об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов .

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник выразил соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Подробности в материале: Жириновский оставил яркий след в истории России — губернатор Петербурга

Владимир Жириновский «оставил яркий след в истории России», он «последовательно и бескомпромиссно отстаивал интересы страны и наших соотечественников за рубежом». Об этом говорится в тексте соболезнования губернатора Петербурга Александра Беглова .

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин выразил соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Читайте подробнее: Воробьев выразил соболезнования в связи со смертью Жириновского

Глава Подмосковья назвал Жириновского ярким, глубоким человеком с неординарными и сложными мыслями.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своём телеграм-канале выразил соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского .

Прощание с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским пройдет в Колонном зале Дома союзов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 апреля, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин .

Читайте подробнее: Свердловский губернатор соболезнует в связи со смертью Жириновского

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выразил соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского . На протяжении десятилетий он пользовался широкой поддержкой избирателей, а также последовательно и твёрдо защищал свои политическую позицию, убеждения и жизненные принципы, сказал глава региона.

Подробности в материале: Дрозденко о Жириновском: ушел из жизни ветеран российской политики

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выразил соболезнования в связи со смертью одного из старожилов российской политики Владимира Жириновского, сообщили 6 апреля в пресс-службе главы региона.

Читайте также: Ростовский губернатор соболезнует в связи со смертью Жириновского

Губернатор Ростовской области Василий Голубев выразил соболезнования соратникам и коллегам лидера ЛДПР, депутата Госдумы Владимира Жириновского . Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Об этом: В Крыму хотят увековечить имя Жириновского

Память о политике Владимире Жириновском намерены увековечить в Республике Крым. Об этом журналистам сообщили в республиканской Общественной палате 6 апреля.

Подробности в материале: Глава Калмыкии выразил соболезнования по поводу смерти Жириновского

С Владимиром Жириновским было интересно дискутировать как с человеком, обладающим энциклопедическими знаниями, это человек-эпоха и яркая личность, прокомментировал 6 апреля известие о смерти политика губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Соболезнования в связи со смертью российского политика Владимира Жириновского в социальных сетях выражают и жители Ростовской области. Они до последнего верили в его выздоровление.

Политический небосклон России осиротел без Владимира Жириновского . Так депутат Госдумы, секретарь петербургского регионального отделения «Единой России» Сергей Боярский отреагировал на смерть лидера ЛДПР и своего коллеги по верхней палате.

Подробности в материале: В Москве готовы рассмотреть вопрос увековечения памяти Жириновского

Комиссия по монументальному искусству Москвы готова рассмотреть заявку об увековечении памяти лидера ЛДПР Владимира Жириновского , сообщил агентству «Москва» председатель комиссии Игорь Воскресенский .

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский останется в истории России в качестве выдающегося государственного и общественного деятеля, а также патриота страны. Об этом заявил 6 апреля челябинский губернатор Алексей Текслер.

В региональном отделении ЛДПР в Санкт-Петербурге оценили огромный вклад Владимира Жириновского в российскую политику и выразили соболезнования семье своего ушедшего из жизни лидера.

«Страна понесла невосполнимую утрату. Из жизни ушел выдающийся человек, легендарный политик, патриот, всей душой преданный Отечеству», — заявил губернатор Саратовской области Валерий Радаев , выразив соболезнования по случаю кончины Владимира Жириновского.

Он выразил глубокие соболезнования всем, кто знал Владимира Жириновского.

«Ушла эпоха в политической жизни России. Владимир Жириновский мыслил очень глобально и очень детально», — написал в своем telegram-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин .

Он отметил, что организаторский талант Владимира Вольфовича, его активная гражданская позиция, научно-философский взгляд на жизнь нашли убедительное отражение в созданном им одном из самых крупных и влиятельных общественно-политических объединений в стране — ЛДПР.

Соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского выразил родным и близким покойного, а также его однопартийцам глава Татарии Рустам Минниханов.

Подробности в материале: Курский губернатор выразил соболезнования в связи со смертью Жириновского

Губернатор Курской области Роман Старовойт выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Жириновского .

«Владимир Вольфович всегда был в гуще событий. Личности такого масштаба не часто появляются на политическом горизонте. Это тяжелая утрата для всей современной России и невосполнимая потеря для его коллег из фракции ЛДПР», — написал он в соцсети.

Подробности в материале: В Петербурге может появиться улица Жириновского

В Санкт-Петербурге в честь скончавшегося 6 апреля лидера ЛДПР Владимира Жириновского могут назвать улицу.

18:31 06.04.2022

Глава Коми Владимир Уйба, комментируя уход из жизни Владимира Жириновского, назвал его настоящим патриотом.

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Подробности в материале: Глава Коми о Жириновском: «Он всю жизнь честно служил России»

19:07 06.04.2022 Владимир Жириновский и Владимир Путин в 2000 году. Источник: kremlin.ru

19:18 06.04.2022 Правительство Курганской области и лично губернатор Вадим Шумков выразили соболезнования из-за смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Об этом: Власти Заруалья направили телеграмму соратникам Жириновского

19:27 06.04.2022 «Глыба. Одна из самых ярких личностей новой истории нашей страны», — написал о Владимире Жириновском глава Удмуртии Александр Бречалов. Подробности в материале: Глава Удмуртии не представляет политическую систему РФ без Жириновского 19:34 06.04.2022 «Владимир Жириновский. Масштабный политик и неординарная личность… Одаренный полемист, вызывающий уважение и отклик у нескольких поколений россиян», — написал в своем telegram-канале глава Мордовии Артем Здунов. Подробности в материале: «Масштабный политик и неординарная личность» — глава Мордовии о Жириновском

20:17 06.04.2022 Ярким, неординарным и талантливым человеком, хотя и неоднозначным, назвал лидера ЛДПР Владимира Жириновского президент Белоруссии Александр Лукашенко. Читайте также: Лукашенко выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Жириновского

20:17 06.04.2022 Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 6 апреля выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Жириновского. «В памяти россиян он навсегда останется непримиримым борцом за справедливость, который не боялся говорить то, что думает, и не стеснялся в выражениях», — приводит слова губернатора пресс-служба правительства региона. Об этом: Белгородский губернатор о Жириновском: непримиримый борец за справедливость

21:10 06.04.2022 ️Патриарх Кирилл совершит отпевание Владимира Жириновского утром 8 апреля в Храме Христа Спасителя, — РИА Новости.

23:41 06.04.2022 У лидера ЛДПР Владимира Жириновского к Уралу было особое отношение. Особенно доставалось Екатеринбургу. Именно здесь в 1918 году был расстрелян бывший российский император Николай Романов и этот же город стал трамплином для политической карьеры первого президента России Бориса Ельцина. За это, в том числе, уральцам и прилетали лучи гнева. Об этом: «Теперь смысла на выборы ходить нет» — сети о смерти Жириновского

02:49 07.04.2022 Ушёл из жизни Владимир Жириновский — яркий политический деятель, имя которого навсегда останется в истории России, такое мнение высказал, выражая соболезнования, в связи со смертью лидера ЛДПР родным, близким и сторонникам партии губернатор Камчатки Владимир Солодов. Читайте также: Ушёл из жизни один из самых ярких политиков России — губернатор Камчатки

02:57 07.04.2022 Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, душой болел за Россию, верил в её великую историческую миссию и твердо отстаивал её интересы — свои соболезнования выразил губернатор Сахалина Валерий Лимаренко. Читайте подробнее: Жириновский душой болел за Россию — губернатор Сахалина

03:06 07.04.2022 Со смертью 6 апреля Владимира Жириновского Россия понесла тяжелую, невосполнимую утрату, отметила председатель Законодательного собрания Камчатки Ирина Унтилова, выражая соболезнования родным, близким, однопартийцам и соратникам лидера ЛДПР. Читайте подробнее: Россия понесла тяжелую, невосполнимую утрату — о смерти Жириновского

04:05 07.04.2022 Губернатор Приморья Олег Кожемяко выразил слова соболезнования и поддержки родным, друзьям и соратникам Владимира Жириновского. Подробности в материале: Наследие Жириновского будет долго служить Родине и людям — глава Приморья

04:36 07.04.2022 Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв заверил, что дело его учителя Владимира Жириновского будет жить. Читайте подробнее: Спасибо за всё, учитель — Дегтярёв на смерть Жириновского

04:55 07.04.2022 Губернатор Амурской области Василий Орлов назвал Владимира Жириновского деятельным участником многих важных перемен и общественных процессов. Он выразил соболезнования родственникам политика и его соратникам по партии. Читайте также: Эпоха в политике и общественной жизни современной России — о Жириновском

05:01 07.04.2022 Глава Якутии Айсен Николаев назвал Владимира Жириновского многогранной личностью, талантливым и ярким политиком. Читайте также: Он был многогранной личностью — глава Якутии о смерти Жириновского

05:12 07.04.2022 Губернатор Магаданской области Сергей Носов признал, что со смертью Владимира Жириновского уходит целая эпоха истории страны. Подробности в материале: Жириновский бил во все колокола, предупреждая об угрозах России — Носов

05:26 07.04.2022 Ушёл ярчайший представитель российской политики современности. Так губернатор Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал смерть Владимира Жириновского. Читайте подробнее: Он был истинным патриотом — новосибирский губернатор о Жириновском

06:00 07.04.2022 Мэр Хабаровска Сергей Кравчук выразил соболезнования родным и близким Владимира Жириновского. Об этом: Мы провожаем яркого, харизматичного политика — мэр Хабаровска о Жириновском

06:25 07.04.2022 Губернатор Чукотки Роман Копин назвал смерть Владимира Жириновского огромной утратой для России. Читайте подробнее: Волевой, мудрый и всегда искренний политик — о Жириновском

07:03 07.04.2022 Владимир Жириновский. Государственная дума

07:52 07.04.2022 Сессия Законодательного собрания Красноярского края 7 апреля началась с минуты молчания в память о Владимире Жириновском.

08:08 07.04.2022 Губернатор Томской области Сергей Жвачкин выразил соболезнования родным, близким и однопартийцам лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Политик скончался 6 апреля в Москве. Об этом: Томский губернатор выразил соболезнования в связи с кончиной Жириновского

08:11 07.04.2022 Соболезнования в связи со смертью политика, депутата Госдумы, лидера ЛДПР Владимира Жириновского выразил глава Хакасии Валентин Коновалов. «Ушёл яркий, харизматичный, неординарный политик. Он навсегда вошёл в политическую историю современной России», — подчеркнул Коновалов. Об этом: Глава Хакасии о Жириновском: «Ушёл яркий и харизматичный политик»

08:22 07.04.2022 Глава Республики Алтай Олег Хорохордин принёс соболезнования родным, близким и всем сторонникам лидера ЛДПР Владимира Жириновского в связи с его смертью. Об этом он написал в своём телеграм-канале. Подробности в материале: «Яркий политик. Талантливый полемист» — глава Алтая о Жириновском

08:47 07.04.2022 По поводу ухода из жизни Владимира Жириновского высказался руководитель КГКУ «Фонд имущества Алтайского края» Владислав Вакаев, которому довелось побывать на его лекции, когда проходил повышение квалификации в МГУ. «Всегда относился к нему с большим уважением. В первую очередь потому, что знал его главный секрет, скрываемый от широких масс избирателей. Это был умнейший и образованнейший человек. Который становился совсем другим, когда оказывался под объективами телекамер…» Подробности в материале: На Алтае высказались о Жириновском: «Уходит целая эпоха в политике»

08:49 07.04.2022 Глава Тувы Владислав Ховалыг выразил соболезнования родным и соратникам лидера ЛДПР Владимира Жириновского в связи с его кончиной. Об этом он написал в своём телеграм-канале. Читайте также: «Человеком-эпохой» назвал Жириновского глава Тувы

08:59 07.04.2022 Губернатор Омской области Александр Бурков выразил соболезнования родным и близким политика, депутата Госдумы, лидера ЛДПР Владимира Жириновского. «Ушла легенда. Россия потеряла яркого политика — принципиального, прямолинейного и категоричного лидера», — пишет Бурков в своём телеграм-канале. Подробности в материале: «Ушла легенда» — омский губернатор о Жириновском

09:01 07.04.2022 Не только перед ЛДПР, но и другими участниками политического процесса после кончины Владимира Жириновского стоит вопрос: как будет трансформироваться партия, созданная им? Боюсь, ничего хорошего ее не ждет. Об этом 7 апреля в своём телеграм-канале рассуждает руководитель КГКУ «Фонд имущества Алтайского края» Владислав Вакаев: «С большой долей вероятности начнется борьба между «наследниками», среди которых нет ни одного человека сопоставимого масштаба. В такой борьбе победителей обычно не бывает. И если на выборах в 2022 году партия еще сможет что-то набрать по инерции, к следующим думским выборам ей вряд ли удастся стать парламентской партией. Но никакой проблемы в этом нет…» Читайте подробнее: «Ничего хорошего»: на Алтае рассуждают об ЛДПР без Жириновского

09:20 07.04.2022 Владимир Жириновский до конца оставался патриотом России, преданно любил свою Родину, отстаивал суверенитет и независимость нашей страны, заявил председатель Законодательного собрания Приморья Александр Ролик. Читайте подробнее: Всегда интересовался жизнью людей, потребностями и нуждами — о Жириновском

09:57 07.04.2022 Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выразил искренние соболезнования семье, близким и соратникам Владимира Жириновского. Тёплыми словами об ушедшем из жизни политике губернатор поделился в своём Telegram-канале. Читайте также: Губернатор Псковской области напомнил о «блестящей харизме» Жириновского

10:16 07.04.2022 Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский. duma.gov.ru

10:37 07.04.2022 Губернатор Красноярского края Александр Усс выразил соболезнования в связи со смертью руководителя ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом сообщили в краевом правительстве. Читайте также: Красноярский губернатор назвал Жириновского уникальным политиком

10:39 07.04.2022 Глава парламента Забайкалья Юрий Кон выразил глубокие соболезнования из-за кончины лидера ЛДПР Владимира Жириновского. В его сообщении, опубликованном 7 апреля на сайте регионального Заксобрания, в частности, сказано: «Такие люди, как Владимир Жириновский, — штучный экземпляр. Вся его жизнь была посвящена борьбе за идеалы парламентаризма, он был авторитетным специалистом в области правоведения, востоковедения. Был доктором философских наук, владел четырьмя иностранными языками. Тот факт, что он является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», а за активную законотворческую деятельность удостоен ордена Александра Невского, тоже говорит о том, что Владимир Вольфович был не только уникальным политиком, но и личностью, настоящим государственником. Светлая память о нем останется с нами на долгие годы». Читайте подробнее: Забайкальский парламент высказался о Жириновском: «Штучный экземпляр»

11:19 07.04.2022 Соболезнование председателя Законодательного собрания Красноярского края Алексея Додатко по поводу кончины Владимира Жириновского: «От имени Законодательного собрания Красноярского края выражаю глубокие соболезнования всем близким, родственникам и коллегам Владимира Вольфовича Жириновского в связи с его кончиной. Он участвовал в строительстве политической системы новой России, внёс значительный вклад в социально-экономическое развитие страны. Был настоящим патриотом нашего Отечества». «Сибиряки-красноярцы знали его как опытного и мудрого политика. Масштаб личности Владимира Вольфовича становится особенно понятен сейчас, когда мы понесли эту невосполнимую потерю. Светлая память о нём навсегда останется в наших сердцах», — приводит слова Додатко телеграм-канал «Парламент на Енисее».

11:39 07.04.2022 Прощание с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским пройдет 8 апреля, сообщили в пресс-службе Госдумы. Читайте также: Прощание с Жириновским пройдет 8 апреля в Москве

11:46 07.04.2022 ЛДПР предложила переименовать московский Луков переулок в переулок или улицу Жириновского, а также настаивает на учреждении в вузах стипендии имени партийного лидера, передает корреспондент ИА REGNUM 7 апреля. Читайте подробнее: ЛДПР настаивает на переименовании Лукова переулка в переулок Жириновского

11:56 07.04.2022 Похороны Владимира Жириновского состоятся на Новодевичьем кладбище 8 апреля. Начало церемонии в 14:00.

12:06 07.04.2022 Михаил Мишустин начал свой отчёт в Госдуме 7 апреля с воспоминаний об ушедшем из жизни лидере ЛДПР Владимире Жириновском.

12:12 07.04.2022 О возможности переноса отчета правительства России в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, передает корреспондент ИА REGNUM 7 апреля. Об этом: Мишустин: Жириновский не стал бы отменять отчет правительства

12:20 07.04.2022 Похороны лидера ЛДПР Владимира Жириновского пройдут 8 апреля на Новодевичьем кладбище, сообщили в пресс-службе Госдумы. Читайте также: Жириновский будет похоронен на Новодевичьем кладбище

12:43 07.04.2022 Президент России Владимир Путин обязательно простится с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Об этом 7 апреля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом: Путин посетит церемонию прощания с Жириновским

12:46 07.04.2022 Президент РФ Владимир Путин обязательно простится со скончавшимся накануне лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Президент обязательно попрощается с Жириновским», — сказал Песков. Подробности в материале: Песков: Путин попрощается с Жириновским

12:49 07.04.2022 Скончавшийся накануне лидер ЛДПР Владимир Жириновский являлся неотъемлемой частью новейшей российской истории. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Жириновский был неотъемлемой частью новейшей истории нашей страны, и, собственно, во многом эта новейшая история связана с тем, чем он занимался, что он делал», — сказал Песков. Читайте также: Песков дал оценку деятельности Жириновского

13:14 07.04.2022 Руководитель фракции ЛДПР В. В. Жириновский. duma. gov. ru

13:40 07.04.2022 Соболезнования в связи со смертью Владимира Жириновского выражают блогеры из регионов России. «Владимир Жириновский умер. Человек-легенда. Вот если жаль, то жаль», — пишет в своём телеграм-канале хакасский блогер Михаил Верхотуров.

14:27 07.04.2022 «Владимир Вольфович Жириновский заложил основы российского парламентаризма и демократии», — отметил омский губернатор Александр Бурков.

16:08 07.04.2022 Владимир Вольфович Жириновский. Ldpr.ru

17:51 07.04.2022 Владимир Жириновский. ldpr.ru

19:59 07.04.2022 Церемония вручения государственных наград Российской Федерации. Председатель политической партии ЛДПР Владимир Жириновский награждён орденом Александра Невского. Официальное интернет-представительство президента России

20:24 07.04.2022 Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родным и близким скончавшегося политика, лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Как отметил руководитель Чечни, несмотря на случавшиеся между ними разногласия, мнение Жириновского по любому вопросу всегда было интересно и вызывало большой резонанс. Об этом: Кадыров: мнение Жириновского по любому вопросу всегда вызывало резонанс

21:55 07.04.2022 Цитата из видео «Не стало Владимира Жириновского». ldpr. ru

23:11 07.04.2022 Владимир Жириновский. Встреча президента РФ Владимира Путина в режиме ВКС с руководством политических партий, прошедших по итогам выборов в Государственную думу VIII созыва.

05:20 08.04.2022 Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев напишет третью книгу о своём учителе, соратнике — лидере ЛДПР Владимире Жириновском. Подробности в материале: Мне есть что рассказать о Жириновском: Дегтярев напишет ещё одну книгу

06:12 08.04.2022 Депутаты Законодательного собрания Магаданской области направили телеграммы соболезнования коллегам из Государственной думы, членам фракции ЛДПР, однопартийцам, родным и близким Владимира Жириновского. Об этом: Мастерски полемизировал с оппонентами о перспективах России — о Жириновском

06:54 08.04.2022 Отделения ЛДПР в Якутии приглашают жителей республики на поминки лидера партии Владимира Жириновского, скончавшегося 6 апреля после продолжительной болезни. Прощание с политиком назначено на 8 апреля, на 15:00 по местному времени. Читайте также: В Якутии пройдут поминки Владимира Жириновского

07:42 08.04.2022 В Екатеринбурге улицу Энгельса предлагают переименовать в честь лидера ЛДПР Владимира Жириновского. С такой инициативой выступил один из местных рестораторов. Читайте подробнее: На Урале в честь Жириновского могут назвать улицу

07:43 08.04.2022 В Перми координатор регионального отделения ЛДПР Константин Бусовиков предложил муниципальной власти назвать новый сквер в микрорайоне Кислотные Дачи именем лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом сообщают СМИ. Письмо с инициативой направлено главе города Алексею Дёмкину. При положительном решении вопроса сквер им. Владимира Жириновского может появиться на участке, ограниченном улицами Черняховского, Ракитная, Суперфосфатная и Краснодонская. Сейчас сквер находится в стадии обустройства. Читайте также: В Перми может появиться сквер имени Жириновского

08:10 08.04.2022 Гроб с телом Владимира Жириновского 8 апреля утром привезли в храм Христа Спасителя. Отпевание проведет лично патриарх Кирилл.

09:18 08.04.2022 В храме Христа Спасителя проходит ритуал отпевания Владимира Жириновского, его проводит патриарх Кирилл. После отпевания по православному обряду гроб с телом политика будет выставлен в Колонном зале Дома союзов для гражданской панихиды и прощания. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище в 14:00.

10:17 08.04.2022 В Колонном зале Дома союзов в Москве началась церемония прощания с Владимиром Жириновским. На фасаде здания помещен большой портрет политика в молодости.

10:40 08.04.2022 Президент России Владимир Путин прибыл в Колонный зал Дома Союзов, чтобы проститься с Владимиром Жириновским.

11:08 08.04.2022 Президент России Владимир Путин простился с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Подробности в материале: Путин простился с Жириновским

11:11 08.04.2022 Президент России Владимир Путин простился с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, передает корреспондент ИА REGNUM 8 апреля. Об этом: Путин простился с Жириновским

11:15 08.04.2022 На церемонию прощания с Владимиром Жириновским в Колонный зал Дома союзов приехал зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

11:21 08.04.2022 Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев посетил церемонию прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Подробности в материале: Медведев простился с Жириновским

12:08 08.04.2022 Ушел из жизни Владимир Вольфович Жириновский. Duma.gov.ru

12:13 08.04.2022 Будущее ЛДПР после смерти Владимира Жириновского туманно, партии нечего предложить россиянам, заявил депутат Архангельского облсобрания Леонид Таскаев. «Объективно ЛДПР давно перестала демонстрировать какие-либо выдающиеся политические результаты и, если можно рассматривать партию как живой организм, старела вместе со своим лидером. И сейчас, когда его не стало, партии, на мой взгляд, больше нечего предложить россиянам», — сказал депутат. Читайте подробнее: ЛДПР больше нечего предложить россиянам — мнение

12:49 08.04.2022 Отношения президента России Владимира Путина с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским были доверительными. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал 8 апреля журналистам на церемонии прощания с политиком. По словам Пескова, Путин и Жириновский часто, регулярно встречались. Президент всегда с огромным интересом выслушивал мнение Жириновского. Лидер ЛДПР однозначно «был неким провидцем». Читайте также: Песков рассказал о доверительных отношениях Путина и Жириновского

13:44 08.04.2022 Цитата из видео Не стало Владимира Жириновского ldpr.ru

14:47 08.04.2022 Церемония прощания с Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома союзов в Москве завершилась. Политика похоронят на Новодевичьем кладбище недалеко от могилы Бориса Ельцина.

16:16 08.04.2022 Проститься с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским пришли тысячи людей, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Читайте также: Володин: Тысячи людей пришли проститься с Жириновским

16:39 08.04.2022 Владимир Жириновский с людьми в Москве. Ldpr.ru

17:53 08.04.2022 В Москве завершилась церемония прощания с депутатом Государственной думы лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Проститься с известным политиком пришли сотни людей. Похоронили Жириновского на Новодевичьем кладбище. Читайте также: В Москве простились с Владимиром Жириновским — фоторепортаж

08:45 09.04.2022 Комментарий о Владимире Жириновском из социальных сетей: «Говорил правду в лоб, клоуном считали, теперь ВСЕ вспомнят его слова».

11:51 09.04.2022 Люди несут цветы на могилу Владимира Жириновского на Новодевичьем кладбище. Ее практически не видно под букетами роз, вся аллея по дороге к месту, где похоронен Владимир Вольфович, уставлена десятками траурных венков.

11:52 09.04.2022 Напомним, лидера ЛДПР похоронили 8 апреля. На прощание с ним в Колонный зал Дома союзов пришли тысячи людей, поклонился ушедшему политику президент Владимир Путин.

14:03 09.04.2022 Цитата из видео Памяти Владимира Жириновского. 1991 г. ldpr.ru.