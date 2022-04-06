Оренбург, , 13:11 — REGNUM В Оренбургской области за сутки в ковидные госпитали поступили 36 пациентов. Это на 28 меньше, чем днем ранее, сообщает 6 апреля оперштаб по борьбе с COVID-19.

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В настоящее время в стационарах находятся 298 человек с коронавирусной инфекцией. Состояние 84 пациентов медики оценивают как тяжёлое. На искусственной вентиляции лёгких пребывают 10 оренбуржцев, еще 184 – получают кислородную поддержку.

За последние сутки из больниц выписали 587 выздоровевших пациентов. Зафиксировано три летальных исхода от COVID-19. Суточное число выявленных заражений кронавирусом сократилось до 200.