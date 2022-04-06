Чита, , 13:10 — REGNUM Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Забайкалья — министра экономического развития региона Александр Бардалеев утвержден на занимаемую должность. Губернатор края Александр Осипов подписал соответствующее распоряжение, сообщает 6 апреля пресс-служба правительства региона.

Александр Бардалеев Пресс-служба правительства Забайкалья

Из биографии чиновника известно, что Александр Витальевич Бардалеев родился в 1979 году в городе Улан-Удэ, окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов с отличием, учился в аспирантуре Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов на кафедре «Ценные бумаги». Трудовую деятельность начал в 2003 году в управлении казначейства Петербургского социального коммерческого банка, работал руководителем представительства ОАО «БИНБАНК», управляющим филиала «БИНБАНК» в городе Иркутске, управляющим отделением «Сбербанка России» в городе Ноябрьске, директором операционного офиса «Территориальный офис «Бурятский» Сибирского филиала «РОСБАНК».

Занимал должность министра экономики Республики Бурятия. Женат, воспитывает двух дочерей.

Как сообщало ИА REGNUM, также Забайкалье обрело сегодня нового министра труда и социальной защиты. Им стал ранее замещавший должность первого заместителя министра финансов региона Дмитрий Семёнов.

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