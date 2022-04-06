Грозный, , 13:10 — REGNUM В Чечне в эти дни поздравляют с присвоением почетного звания «Народный артист РФ» артистку Чеченского государственного драматического театра имени Х. Нурадилова Зулейхан Багалову. Указом президента РФ Владимира Путина она удостоена этого звания за многолетнюю работу на сцене этого театра и большие заслуги в развитии театрального и кинематографического искусства, пишет ИА «Чечня Сегодня».

Народная артистка РФ Зулейхан Багалова Simba16

Зулейхан Багалова — выпускница ГИТИСа, за тридцать с лишним лет работы в Чечено-Ингушском государственном драматическом театре имени Героя Советского Союза Ханпаши Нурадилова она сыграла более 50 ролей. В 1981 году ей было присвоено звание народной артистки Чечено-Ингушской АССР, а в 1991 году — заслуженной артистки РСФСР.

В 2005 году была включена в проект ООН «Тысяча женщин мира» как номинант на Нобелевскую премию мира.