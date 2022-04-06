Мурманск, 6 апреля, 2022, 13:09 — ИА Регнум. В Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении пяти человек, их обвиняют в похищении людей, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Moscow.sledcom.ru Подозреваемый в похищении

«По версии следствия, в апреле 2020 года подозреваемые возрастом от 28 до 43 лет, находясь на улице Олимпийской в городе Кировске, осуществили захват двоих мужчин, 1986 и 1990 годов рождения. Угрожая огнестрельным оружием, мужчин насильно удерживали в одной из квартир несколько часов, требуя передачи полмиллиона рублей», — сообщили в ведомстве.

Потерпевшие согласились собрать необходимую сумму, после чего отдать ее злоумышленникам. После освобождения пострадавшие обратились в полицию.

«Трое подозреваемых задержаны на территории Мурманской области, один — на территории Краснодарского края и один — Калининградской области. В настоящее время мужчины содержатся под стражей, свою причастность к совершению противоправного деяния отрицают», — сообщили в Следкоме.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

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