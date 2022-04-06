Майминский район, Алтай, , 13:08 — REGNUM Горнолыжный курорт Манжерок в Республике Алтай за зимний сезон принял более 100 тыс. гостей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе курорта, сезон в этом году длился пять месяцев и завершился 3 апреля.

Кирилл Кухмарь. Озеро Манжерок © Фотоконкус Nikon «Я | В СЕРДЦЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ»

По словам гендиректора курорта Владимира Щербинина, минувший сезон стал рекордным. Максимальная суточная посещаемость составила около 3,7 тыс. человек.

«Средняя загрузка гостиничного комплекса превысила 74%, достигая 100% в праздничные дни. Канатные дороги перевезли более 100 тысяч гостей», — говорится в сообщении.

Добавим, что с 1 мая в Манжероке стартует уже летний сезон.

Как сообщало ИА REGNUM, зимой 2022 года Горный Алтай вошёл в топ горнолыжных направлений по кешбэку в России.

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