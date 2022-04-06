Каракас, , 13:29 — REGNUM Власти Венесуэлы сообщили 5 апреля об обнаружении и ликвидации нескольких самодельных взрывных устройств, предположительно установленных колумбийскими террористическими группировками в приграничном районе Апура. Об этом сообщает новостное агентство El Universal.

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«Радикально зло без границ. Армия Венесуэлы обнаружила и обезвредила новые самодельные взрывные устройства террористов Танкола — мешки с порохом и осколками — на главной дороге в Апуре», — написал командующий стратегическими операциями Боливарианских вооружённых сил Доминго Эрнандес.

Танкол — это введённое венесуэльским правительством название для всех колумбийских вооружённых группировок.

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