Каракас, 6 апреля, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Власти Венесуэлы сообщили 5 апреля об обнаружении и ликвидации нескольких самодельных взрывных устройств, предположительно установленных колумбийскими террористическими группировками в приграничном районе Апура. Об этом сообщает новостное агентство El Universal.

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«Радикально зло без границ. Армия Венесуэлы обнаружила и обезвредила новые самодельные взрывные устройства террористов Танкола — мешки с порохом и осколками — на главной дороге в Апуре», — написал командующий стратегическими операциями Боливарианских вооружённых сил Доминго Эрнандес.

Танкол — это введённое венесуэльским правительством название для всех колумбийских вооружённых группировок.